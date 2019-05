Seguridad, contaminación, vivienda y empleo, lo que más preocupa en La Calzada

¿Cómo os imagináis el barrio y la ciudad en 2023? Esa fue la pregunta que la fundación por la acción social "Mar de Niebla" planteó a las 250 personas que forman parte de la entidad. La respuesta, más de un centenar de propuestas que plantearon a los candidatos de los seis partidos representados en el Ayuntamiento en un debate celebrado ayer en la sede de la entidad.

De entre las propuestas, resaltaron una serie de cuestiones comunes a todos ellos. Seguridad, vivienda, empleo y contaminación son las palabras que más se escucharon. A ellas se sumaron otras propuestas encaminadas al mantenimiento urbano, mejora del transporte público, limpieza de calles, aumentar los programas de ocio para la juventud, implantar comedores escolares o aumentar la participación ciudadana.

De todos ellos tomaron buena nota los candidatos de los seis partidos que, además de recoger las propuestas, presentaron las suyas propias. El primero en intervenir fue el candidato a la Alcaldía por el Partido Popular, Alberto López-Asenjo, que aseguró que "los barrios necesitan un impulso, y ese llega con la mejora de la economía". La seguridad -con un proyecto que incluye el "acompañamiento" de las personas con alumbrado público, aumentando su intensidad cuando pasen viandantes-, el medio ambiente y el apoyo a la gente joven están entre sus propuestas, de las que destacó una más: la creación de una concejalía de mayores "para luchar contra la soledad que sufren", con programas sociales y de voluntariado.

Tras él intervino Yolanda Huergo, de Podemos-Equo, que valoró que "compartimos el mismo modelo de barrio: un lugar en el que vivir, jugar, trabajar y estar". Igualmente aplaudió las medidas propuestas "que son de sentido común y podrían llevarse a cabo con voluntad política" y se comprometió a "seguir escuchando" a la ciudadanía.

José Carlos Fernández Sarasola, candidato municipal de Ciudadanos, hizo hincapié en el "enorme cambio" que sufrió La Calzada desde que él era joven y aseguró que "parte de las propuestas van a formar parte de nuestro programa electoral", entre las que destaca el llevar a buen término el plan de movilidad municipal.

El candidato de Xixón por la Izquierda -coalición de IU e Izquierda asturiana-, Aurelio Martín, llamó a crear "un Gijón más gamberro, rebelde e inconformista", recogiendo la petición de los adolescentes de la Fundación, asegurando que "el cambio de la ciudad tiene que venir de los ciudadanos". El cambio de cultura en la ciudadanía y el mayor control en las empresas, sus claves para mejor el medio ambiente. Martín pidió igualmente poner en marcha un Plan integral de juventud "que luche contra la precariedad".

La candidata socialista Ana González apostó por "cuidar Gijón para que Gijón nos cuide", incidiendo en una mayor participación ciudadana ya que, dijo, "una sociedad civil empoderada mejora la democracia". Además, insistió en que las políticas de infancia y adolescencia "no tienen que depender de los Servicios Sociales, sino de Educación".

El turno de palabra lo cerró el candidato forista, Álvaro Muñiz, que afeó que "la sociedad no fue capaz de dar una respuesta de vida a la juventud", aseverando que "una persona, por carecer de medios no puede perder su calidad de vida" y concluyó asegurando que "Gijón será lo que quieran los gijoneses, no los partidos".