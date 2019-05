Ábalos tilda de "espectáculo" la fórmula de los presos catalanes para jurar como diputados

El secretario de organización del PSOE y Ministro de Fomento en funciones, José Luis Ábalos, tildó hoy de "espectáculo" tanto las fórmulas empleadas por diputados independentistas catalanes para tomar posesión de su cargo en el Congreso –hablando de "presos políticos" y prometiendo acatar el mandato del referéndum ilegal del 1 de octubre– como las empleadas por diputados de otros grupos políticos de muy distinto signo que también adornaron el juramento de sus cargos.

Ábalos hizo estas consideraciones durante una visita a Gijón para apoyar a los candidatos socialistas al ayuntamiento de la ciudad y al Principado de Asturias. "Desde el punto de vista subjetivo, en mi opinión yo le diría que es innecesario acatar el mandato constitucional más allá de la fórmula que a uno se le expone; no hace falta más. Y así lo hicimos los socialistas diciendo claramente un sí, prometo. La pregunta es muy clara y la respuesta debe ser clara y sin matices. Esa es mi opinión personal", señaló el dirigente socialista para a continuación abogar por buscar una fórmula de consenso para esa toma de posesión que evite lo vivido ayer en el Congreso.

"Creo que podríamos en lo sucesivo ir acotando esta formalidad para que no se preste a un momento de recreación que va más allá de la política y que más bien es propio del ámbito del espectáculo", señaló Ábalos. Mientras presos preventivos catalanes y otros miembros de sus grupos políticos usaban fórmulas reivindicativas para tomar posesión de sus cargos, desde las bancadas de Ciudadanos y Vox se protestaba intentando acallarles. Los independentistas no fueron los únicos en ir más allá de una mera promesa del cargo, sino que los de Vox juraron "por España" o "por España, por Galicia y por el Rey" y algunos de Unidas Podemos también se salieron del guión, como Pablo Iglesias que prometió "por la democracia, los derechos sociales y España" o Juantxo López de Uralde "por todo el planeta".

Ábalos no se el primero en plantear modificar la toma de posesión de los diputados y senadores. El presidente del PP, Pablo Casado ha abogado por que se jure o prometa "por la Constitución". Aunque no le respondió ayer directa y expresamente, Ábalos señaló que "lo que me llama la atención, de todas formas, es que alguien se queje y utilice el mismo recurso del que se queja. Porque, claro, decir que sí por la Constitución cuando te preguntan si acatas la Constitución, es una redundancia innecesaria, salvo que uno quiera sumarse al espectáculo. Y yo creo que quedó muy claro ayer quiénes gozan del espectáculo. Y yo por eso agradecía ayer, a quienes se limitaron al rigor de la fórmula, pues su decoro, porque en definitiva es una forma de respetar a todos los españoles".

El secretario de organización del PSOE también criticó la actitud del líder de Ciudadanos, Albert Rivera, que reprochó a la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, que no hubiera impedido las fórmulas empleadas por los presos independentistas en su toma de posesión. En opinión de Ábalos, "el señor Rivera hubiera frenado cualquier cosa ayer, porque estaba muy disgustado. Y cuando el señor Rivera está disgustado y algo no le gusta, ya nada vale. Yo creo que alguien a quien le gusta tanto invocar la Constitución tiene que recuperar un poco el espíritu constitucional, de paso la letra también, pero si cogiera el espíritu yo con eso me conformaría. El espíritu constitucional es un espíritu de encuentro, de convergencia y él practica todo lo contrario, siempre encuentra una ocasión para enfrentarse, siempre. Lo que tendría que ver es por qué lo que les aplaudieron fueron los diputados de Vox".

Aunque personalmente se mostró crítico con el "espectáculo" de los secesionistas al prometer su cargo, José Luis Ábalos señaló que las fórmulas que emplearon no los invalidan como diputados, dado que hay precedentes jurídicos en ese sentido: "Como bien dijo la presidenta del Congreso, hay precedentes jurídicos que dan por buena esa materialización de un hecho que es la voluntad de los electores y que por lo tanto, ese consentimiento, ese acatamiento no es si no un acto formal de perfeccionamiento respecto de su condición de parlamentario". Las fórmulas adornadas para acatar la Constitución por parte de diputados electos se remontan a la época aún convulsa por la violencia terrorista en la que diputados batasunos prometían acatar la Constitución por imperativo legal.

Respecto a si ahora se deber suspender en sus cargos a los diputados y al senador independentistas catalanes que están en prisión preventiva, José Luis Ábalos evitó pronunciarse: "Yo no tengo opinión personal al respecto, porque afortunadamente este es un país que es un estado de derecho, que se fundamenta en garantías jurisdiccionales, y por lo tanto corresponde que esa decisión esté motivada jurídicamente. La Cámara, hasta donde yo sé, ha requerido a los servicios jurídicos un informe, y lo normal es que la decisión de la mesa se atenga a ese informe", negando que el mismo se pudiera estar dilatando por motivos electorales: "En absoluto, lo que están haciendo otros que siempre apuran el sosiego de las decisiones que tienen que ver con la administración de la Justicia, es que lo utilizan electoralmente; ellos sí que lo utilizan electoralmente, y de hecho lo que vimos ayer fue un uso electoral de una Cámara que merece más respeto. La Justicia siempre tiene que actuar con serenidad, quienes afectan siempre a la serenidad conque tiene que expresarse la Justicia no respetan el estado de derecho".