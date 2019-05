Cinco realizadoras asturianas exhiben su obra en "Hornada de cortos"

Es el resultado de una colaboración entre Corto Gijón, el Conseyu de la Mocedá de Xixón y el Conseyu de la Mocedá del Principado. "Hornada de Cortos: jóvenes asturianas detrás de las cámaras" llega hoy al salón de actos de la Antigua Escuela de Capataces con el objetivo de "facilitar a las jóvenes directoras asturianas la difusión de sus trabajos en una cita anual dedicada sólo a ellas", según explicaron ayer los organizadores. Una cita que nace, en principio, con vocación de continuidad.

Las proyecciones comenzarán a las siete y media de la tarde. Las realizadoras y obras seleccionadas son Erika Sanz ("The Art of Saying Goodby"), Laura García Calleja ("La nueva forma del viejo arte"), Almudena González ("And, in hallow waters, then i learmed not to swin but to lie", Maria Barton (More like a felling") y Olaya Morán ("Con amor mamá").

Una hora antes, la presidenta del Conseyu de la Mocedá de Xixón, Aridane Cuevas, moderará un debate sobre las dificultades y problemáticas con que topan las jóvenes directoras a la hora de poner un marcha sus iniciativas cinematográficas.

No es la única actividad que organiza hoy el Conseyu de la Mocedá de Xixón. Tiene previsto inaugurar en el Espaciu Astragal la exposición "Sexualidades", una muestra promovida por las Consejerías de Sanidad, Educación y Cultura del Principado, además del Instituto de la Mujer y Políticas de Juventud.

"'Sexualidades' es una propuesta que quiere, a través de proyectos artísticos, compartir conocimientos y sensibilizar a la población sobre la igualdad entre mujeres y hombres", explicaron ayer desde el Conseyu, antes de añadir que con esta muestra también se trata de fomentar "el respeto a la diversidad sexual".

"Busca promover los buenos tratos y los placeres en las relaciones, así como la salud y la participación de la juventud asturiana a través de la creación artística", hicieron resaltar desde el Conseyu de la Mocedá de Xixón.

Una propuesta de la que se vio ya un anticipo el pasado mes de febrero en el centro Municipal de El Llano, donde se realizaron varios "diálogos" artístico-didácticos, se proyectó el documental "Artista busca pareja". El Gobierno del Principado había convocado un concurso en busca de contenidos para la propuesta.