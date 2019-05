La gijonesa Carlota Barrera gana el prestigioso premio Who's on Next

Carlota Barrera, nacida en Gijón en 1992 y afincada en Londres ha sido galardonada con el prestigioso premio Who's on Next. Carlota se graduó en el London College of Fashion y ha desarrollado sus carrera en varias casas de alta costura. En julio de 2018 presentó una colección de ropa masculina titulada "El matador y el pescador" para el verano de primavera 19, coincidiendo con el establecimiento de su etiqueta del mismo nombre.

Barrera ha explicado en algunas ocasiones por qué eligió el mundo de la moda. "Cuando era pequeña quería estudiar arquitectura, pero las matemáticas no eran mi fuerte, encontré en la moda una forma de aplicar esos volúmenes y estructuras a otro tipo de cuerpo", cuenta la diseñadora. Admiradora de artistas como Frank Gehry o Martin Margiela, admite que ellos han sido parte de su inspiración para sus dieseños. Precisamente sobre el negocio de la moda ha dicho que "antes admiraba la moda sólo como arte, pero ahora también la respeto mucho como industria"

Barrera recibió el premio de manos del diseñador Jean Paul Gaultier. "Con España tengo una historia de amor", confesó el diseñador durante la presentación de la octava edición de Who's on Next, un acontecimiento organizado por Vogue, que ha tenido lugar en el Teatro Gran Maestre de Madrid, donde el francés ha ejercido como Presidente del Jurado.

"A España he venido multitud de veces, durante mi infancia viajaba mucho con mis padres de vacaciones y, posteriormente, el trabajo me ha hecho volver", ha explicado.

Con un camiseta estampada, unos vaqueros negros y una chaqueta de cuero, haciendo mención a un estilo informal, Gaultier ha sido una de las figuras más esperadas del certamen, donde se entrega el mayor premio de la industria de la moda española al considerado diseñador del año.

Sonriente y bromista se ha mostrado el diseñador durante toda la ceremonia, evento para el que ha sido elegido como representante de la moda internacional, que ediciones anteriores ha contando con la asistencia de personalidades como Hamish Bowles, editor europeo de Vogue USA, o el diseñador Alber Elbaz que han sido presidentes del jurado.

La diseñadora asturiana Carlota Barrera se enfrentaba a Ernesto Naranjo y Oteiza en la gran final. Hasta diecinueve diseñadores se disputaban el título.

Y es que para Gaultier, que lleva más de 40 años dedicándose a la moda, "estar rodeado de jóvenes emprendedores es un lujo", puesto que asegura que "si los comienzos son positivos, vivir de la moda puede ser estupendo".

En esta cita con la moda, además del diseñador francés rostros tan conocido del panorama social como Nieves Álvarez, Rossy de Palma, María Escoté, Laura Ponte, Miranda Makaroff, Palomo Spain y Pelayo Díaz han querido ser testigos del talento español en el mundo de la moda.

Tal ha sido su compromiso con la industria textil española que el diseñador Palomo Spain ha mostrado su apoyo a los tres finalistas. "son los tres muy variados pero con un mensaje común: recuperar la esencia de la artesanía española". El cordobés ha resaltado la importancia de que dos de los tres finalistas sean diseñadores de ropa masculina, ya que "está teniendo un momento de gloria". Finalmente la gijonesa Carlota Barrera se ha alzado con el premio.