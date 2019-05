Cinco mil asturianos en el extranjero votarán por correo en los comicios del domingo

Las solicitudes de voto por correo, tanto de aquellos asturianos que viven en España fuera de la región como los residentes en el extranjero, se ha vuelto a disparar para las elecciones autonómicas y municipales de este domingo, tal y como ocurrió en los últimos comicios nacionales del pasado mes de abril. En concreto, según datos de la Oficina de Censo Electoral se recibieron más de 27.000 solicitudes de voto por correo y otros 5.200 peticiones de voto rogado de aquellos asturianos que viven fuera de España. Son los datos más altos de este periodo democrático, solo por detrás de los logrados en las elecciones generales de 2016, cuando se alcanzó el récord absoluto, y las pasadas del mes de abril.

Estas peticiones, no obstante, no implican que se traduzcan en votos en la urna directamente. O bien quien lo solicitó finalmente no emite el sufragio o bien su voto no llega a tiempo para ser contabilizado.

En el caso de los votos de residentes en España se incluyen en las urnas del colegio electoral correspondiente al votante mientras que los votos emitidos desde fuera del país por españoles en el extranjero se escrutará el próximo miércoles, día 29 de mayo. Estos votos, en concreto, resultaron decisivos en 2012, cuando lograron arrebatar un escaño a Foro Asturias que pasó al PSOE de Javier Fernández.

La jornada electoral de mañana arrancará con la apertura de todos los colegios a las nueve de la mañana. En Gijón, por ejemplo, se instalará una oficina para resolver todas aquellas dudas de los ciudadanos relativas al proceso electoral que estará ubicada en el edificio de la Antigua Pescadería Municipal, frente a la escalera 2 del paseo de San Lorenzo. También se atenderán dudas por teléfono en los números 985181121, 985181223, 985181331 y 985181338. Además, para la consulta de la mesa y el colegio electoral que le corresponde a cada ciudadano en estos comicios regionales y autonómicos a través de internet, en las páginas del Ayuntamiento de Gijón (www.gijon.es) y en el INE (sede.ine.gob.es).