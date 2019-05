La gijonesa Carlota Barrera, premio de la moda "Who's on Next"

La gijonesa afincada en Londres Carlota Barrera ha sido galardonada con el premio "Who's on Next". Este galardón, dotado con 100.000 euros y seleccionado de entre 15 finalistas, correspondió en su anterior edición a grandes diseñadores como Palomo Spain, Leandro Cano o Moisés Nieto. La gijonesa se graduó en el London College of Fashion y ha desarrollado sus carrera en varias casas de alta costura. En julio de 2018 presentó una colección de ropa masculina titulada "El matador y el pescador". Admiradora de artistas como Frank Gehry o Martin Margiela, admite que ellos han sido parte de su inspiración. Sobre el negocio de la moda afirma que antes admiraba el sector "sólo como arte, pero ahora también la respeto mucho como industria".