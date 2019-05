El Comité Antisida anima a hacerse las pruebas: "Lo peor del VIH es no saber que se tiene"

Lo peor del sida es "no saber que lo tienes". Las estimaciones hablan de un 14 por ciento de personas que tienen el virus pero lo desconocen, y sobre ellas quiere focalizar sus esfuerzos el Comité Ciudadano Antisida del Principado. La entidad celebró ayer su encuentro de homenaje y recuerdo a todos los fallecidos por esta enfermedad en el Memorial Permanente del Sida del Parque de los Pericones, y el mensaje está claro, como señaló la presidenta del Comité, Loli Fernández: "Que todo el mundo que tenga dudas se haga la prueba".

Porque "no pasa nada, es muy sencilla e indolora, la pueden hacer en la asociación de forma gratuita, anónima y confidencial; lo peor del VIH es no saberlo", recalca Fernández. En los últimos años se han reducido mucho las defunciones por Sida, pero "seguimos perdiendo personas; en 2016 fueron casi 500 las que murieron en España, y este acto también nos sirve para seguir haciéndonos visibles, hacer llegar a la sociedad el mensaje de que el VIH existe". Porque "aunque parece que no se habla de ello, está ahí y cada año hay nuevas infecciones", reivindica la presidenta del Comité Anstisida, antes de recordar cómo "es muy importante conseguir un diagnóstico precoz en un momento en el que en toda España hay un infradiagnóstico, las personas se diagnostican de forma tardía y por eso se estima que un 14 por ciento de personas infectadas de VIH no lo saben".

Los tratamientos actuales han conseguido mantener la infección bajo control y "si hay una sospecha o ha habido prácticas de riesgo, animamos a la gente a que pierdan ese miedo y que se hagan la prueba", sostiene Loli Fernández, consciente de que "hay que seguir trabajando en talleres, charlas, saliendo a la calle para concienciar de que hoy por hoy el único método eficaz que tenemos como prevención del VIH es el preservativo".

Y el Comité quiere dejar claro que una persona que tiene VIH y está a tratamiento con una carga viral indetectable "no transmite el VIH". "Está demostrado por estudios y avalado por los médicos, indetectable es igual a intransmisible, y esto debería servir para que la sociedad pierda miedo a convivir con las personas con VIH y vaya desapareciendo el estigma social y laboral que aún perdura hacia las personas que tienen la enfermedad", reclamó Fernández antes de dar lectura a los nombres de los fallecidos.