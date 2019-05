El Grupo defiende que su nueva tasa no es recaudatoria: "Se trata de equilibrar"

El presidente del Real Grupo de Cultura Covadonga, Antonio Corripio, defendió ayer que la imposición de un pago de 14,90 euros mensuales, a partir del 1 de septiembre, a los jugadores de las distintas secciones del club que aprobó la dirección de la entidad "no es una medida recaudatoria".

Se trata de una nueva tasa que han de pagar los integrantes de todas las secciones del club, a excepción de los mayores de 18 años que jueguen en el primer equipo de cada especialidad. Además, las secciones de Halterofilia, Lucha, Pelota, Tiro con Arco, Ajedrez y Bolos tendrán una cuota reducida de 6,90 euros al mes.

"No se trata de recaudar más dinero, no es un pago al club, ya que todo ese dinero redundará en las instalaciones y servicios de las diferentes secciones", arguyó Corripio. Todo, con la intención de "limar las desigualdades existentes entre las secciones". Y, como ejemplo, "hay quienes viajan a las finales de los campeonatos gratis y otras secciones que tienen que pagar por ello: eso es lo que queremos atajar con estas pequeñas aportaciones", abundó Antonio Corripio.

Se trata de un "pago por formación" que, enfatiza el presidente de la entidad grupista, "ya se da en todas las secciones, excepto ajedrez y lucha". En 9 secciones ya se paga en todas las categorías y en otras 12 también se realiza una aportación, pero solo en las primeras etapas de formación. "Esto va a redundar en la equidad entre secciones", analizó el máximo representantes de la entidad, "es un proyecto a medio plazo para seguir evolucionando y mejorando como club", aseverando que "esto va a propiciar que pueda haber más viajes y más campeonatos en todas las secciones", remarcando nuevamente que "el afán no es el de recaudar dinero".

La medida se apoya igualmente, explica la entidad, en que "en los últimos años hemos mejorado el ratio de técnicos por deportista, todos ellos con una alta cualificación y regularizados", además de que "la mayor parte de las fichas federativas las costea el propio club". También ponen de relevancia las "ventajas" que tienen los deportistas federados respecto al resto de socios: mayores descuentos en el SADE, el servicio de fisioterapia, el spa o la tienda de ropa deportiva.

La medida, defienden, "está consensuada con los técnicos" y enfatizan que "el esfuerzo económico más importante en cuanto a formación seguirá siendo asumido por el club".

Con todo, aseguran, "las secciones que soportaban un mayor esfuerzo económico se mantendrán en la misma situación y se implementarán una serie de medidas en beneficio de sus deportistas.

Además, recalcan, "el club asumirá la cuota de aquellos deportistas que, por algún motivo justificado, no puedan hacerle frente" e, igualmente, "las familias con tres o más hijos en las secciones, disfrutarán del mismo descuento que se vienen aplicando en el resto de cursos del club".

La medida cogió ayer por sorpresa a la mayor parte de los grupistas, que aún no habían tenido noticia de la tasa. "Lo cierto es que no he recibido aún la notificación", explicaba Esther Feito, que tiene a una de sus hijas en la sección de tenis. "Pero si se trata de equilibrar, me parece genial, porque hay secciones que pagan mucho más que otras; en tenis pagamos mucho, así que si es para mejorar las condiciones de todos, bienvenido sea", apuntaba junto a sus hijas Valentina y Julia Sebastiani.

Otras familias no se atrevían a valorar la medida "sin ver exactamente cómo nos afecta", indicaba uno de los padres que ayer disfrutaban de la jornada en el Grupo. "Si es un tema económico habrá que ser comprensivos, porque mantener las instalaciones y servicios es muy costoso", apuntaba a la espera de ver "si a nosotros nos toca pagar más".