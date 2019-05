Muñiz no es Moriyón: pierde cinco ediles y admite "no haber calado en la gente"

Batacazo en Foro. El grupo ha pasado de tener la alcaldía en los dos últimos mandatos a perder más de la mitad de concejales: de los ocho que alcanzaron en 2015 a tan sólo tres: Álvaro Muñiz, Jesús Martínez Salvador y Ana Braña serán los únicos ediles de la formación, (empatados en número de concejales con Podemos y PP), tras un resultado electoral que anoche dejó un panorama desolador en la sede del partido. Caras largas y gesto de incredulidad. "No me lo puedo creer", reconocía la hasta ahora gerente del Teatro Jovellanos y número ocho de la lista, Teresa Sánchez. Y como ella, los demás.

El candidato a la alcaldía quiso hacer una valoración, no obstante, en positivo. "Tuve el mejor equipo del mundo, sigo pensando que somos la oferta más seria, que estuvimos ocho años en un gobierno que estabilizó Gijón, que le dio entidad y que puso las cosas en orden", resaltó Muñiz. "Pero también somos demócratas, y la democracia es la voluntad a la mayoría con respeto exquisito a las minorías. La mayoría ha dictado sentencia, a nosotros nos ha colocado en la posición que estamos, y desde ella vamos a seguir luchando por Gijón con la misma energía, la misma gracia, el mismo salero y el mismo convencimiento", resumió el candidato acompañado por su número dos en un ambiente de desánimo.

No en vano Muñiz reconoció sentir tristeza "por la cantidad de gente que trabajó con inteligencia, tesón, entrega y compromiso, los valores en los que creo y los que seguiré defendiendo en la posición en la que estemos, aunque no es la que nos gusta". En este sentido Foro reconoció la gran caída de votos, y por ello "lo primero que haré será ponerme a disposición del partido, y si consideran que puedo seguir en esa dinámica ahí estaré. Mañana voy a seguir con la misma ilusión, el mismo compromiso, el mismo tesón", garantizó el candidato, quien se hizo cargo de que "no hemos conseguido calar en la conciencia del ciudadano, los resultados así lo dicen". Muñiz evitó repartir culpas, porque "los aciertos y las culpas son nuestros y de eso nos responsabilizamos; no hemos calado en la gente donde consideramos que podíamos hacerlo y en la oposición trabajaremos como en el gobierno: con seriedad, compromiso y talento".