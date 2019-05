El reloj de la Laboral, en los cupones de la ONCE del día 29

El reloj de la Torre de la Laboral será el protagonista del cupón de la ONCE del próximo miércoles, 29 de mayo, dentro de la serie "Ciudades en punto y hora". Su esfera recorrerá España en cinco millones y medio de cupones. Con esta iniciativa, la ONCE quiere recordar la función que realizan los relojes, unas máquinas de precisión, algunas con más de un siglo de funcionamiento y que han sido guía y punto de información para las personas ciegas que, gracias a sus campanadas, podían y pueden conocer la hora del día en la que se encuentran. En el caso del reloj de la Laboral se encuentra en una torre de 130 metros de altura, que se asemeja al modelo de la Giralda de Sevilla. En su interior, un ascensor permite acceder al mirador, desde el que se puede ver todo Gijón. Cuenta una aguja de 20 metros de altura y es el edificio más alto del Principado. La serie de los relojes de la ONCE comenzó el 11 de marzo y hasta 2020 repasará 50 emplazamientos de este tipo.