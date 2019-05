Detenido un gijonés de 20 años que intentó escapar por el tejado tras atracar un bar

Un joven gijonés de 20 años ha sido detenido por agentes de la Policía Nacional tras haber atracado un bar del barrio de Jove y, al ser interceptado por las autoridades, tratar de huir por los tejados de edificios cercanos. Acompañado de su pareja y cómplice, de 18 años, el varón acumula ya más de 40 delitos contra el patrimonio y era una cara conocida por los agentes por haber perpetrado varios robos similares en la ciudad. Fuera de ella, el veinteañero acumula también conflictos en Pola de Lena, Pravia y Castropol, entre otras localidades, y es el principal acusado de un robo a punta de cuchillo que aterrorizó el pasado mes de febrero a los responsables de un estanco de la Corredoria Baja.

Tanto el atraco al bar como la detención de sus responsables se produjo a lo largo de la madrugada del pasado día jueves 23. Los agentes de la Policía Nacional recibieron esa noche un aviso en el que se alertaba de un robo cometido una conocida sidrería de Jove. Para poder acceder a su interior, los responsables del delito habían reventado el escaparate de entrada con una tapa de alcantarilla y se habían llevado la recaudación de la caja registradora y 16 cupones de un sorteo de la ONCE.

Las cámaras de seguridad del establecimiento sirvieron a los policías para identificar a la pareja, ambos vecinos de La Calzada, ya que sobre ellos pesaba un aviso de búsqueda por haber realizado otros dos atracos similares en el mismo barrio. El joven, que responde a las iniciales M. A. V. A, era el que cometía los robos. Por su parte, su pareja, de nombre L. A. P., era la que hacía en algunas ocasiones de cómplice, encargándose de las labores de vigilancia durante los mismos.

A las pocas horas de su último delito, el vehículo con el que habían huido los jóvenes del lugar fue localizado en la zona de El Muselín. Se activó entonces un dispositivo de vigilancia y control en las inmediaciones por agentes del Grupo I de la Policía Nacional y con la ayuda del cuerpo de la Policía Local. Pronto dieron con los sospechosos.

El veinteañero, sin embargo, no tenía intención alguna de dejarse capturar. Intentó huir encaramándose a uno de los edificios cercanos con la intención de saltar luego hacia otros inmuebles. No funcionó. Después se lanzó contra unos matorrales para regresar al suelo y continuar su marcha a la carrera, pero acabó siendo interceptado por los agentes. En un último intento por escapar, eso sí, se lanzó también contra ellos a patadas y puñetazo antes de ser neutralizado. Su novia, al menos, puso menos problemas; en el parte policial no consta ningún incidente durante su captura.

Este empeño en escapar se entiende tras un vistazo rápido al historial delictivo de M. A. V. A. A sus 20 años este gijonés acumula, tal y como explica la Policía Nacional en un comunicado, más de 40 detenciones por delitos contra el patrimonio cometidos en la región. Varios de ellos se llevaron a cabo en Gijón, pero el varón también dejó su huella en un buen puñado de localidades vecinas como Pola de Lena, Pravia, Castropol y Villaviciosa. También fue detenido en Oviedo en el pasado mes de febrero al haber sido señalado como el responsable de un atraco a mano armada en un estanco de la calle Corredoria Baja.

Por otra parte, este mismo joven tenía vigente una orden de localización permanente decretada por un juzgado gijonés. En estos casos el penado está obligado a permanecer en su domicilio o en un lugar determinado fijado por el juez mientras la orden esté activa. El veinteañero la incumplía, según reconocen los propios agentes, de forma reiterada. Su pareja, L. A. P., recién cumplida la mayoría de edad, también acumula ya detenciones en Oviedo y en Gijón.

Durante su captura la Policía Nacional intervino los 16 cupones sustraídos y la mitad del botín robado de la caja registradora de la sidrería de Jove. Pasaron a disposición judicial, en el Juzgado de Instrucción de Guardia de Gijón, durante la jornada de ayer. El titular a cargo en la misma jornada la puesta en libertad (aunque con cargos) de los dos jóvenes.