El candidato de Foro, Álvaro Muñiz, muy cerca de su renuncia como concejal para dar paso a Rubén Hidalgo

La Comisión Directiva de FORO Gijón se reúne esta tarde en el Mirador Molino Viejo para analizar unos resultados electorales que han estado muy lejos de lo esperado. Tanto, que ya se oyen con fuerza las voces que ponen en entredicho la continuidad de Álvaro Muñiz como líder de la formación en el nuevo grupo municipal que se va a constituir con sólo tres concejales.



El exdirector de la Feria de Muestras fue el fichaje estrella de Carmen Moriyón para sucederle como presidente del partido y candidato a la Alcaldía. Su marcha, con la que el propio implicado estaría de acuerdo, abriría la puerta a Rubén González Hidalgo, actual gerente del Centro de Empresas y uno de los jóvenes valores en promoción en el partido.



Los resultados electorales dieron un severo revolcón a Foro en Gijón, que de ocho concejales pasa a tener solo tres. Los tres concejales electos son: el cabeza de lista Álvaro Muñiz, que hasta ahora no había tenido ninguna presencia política, el presidente de Divertia a actual edil de Festejos Jesús Martínez Salvador y la actual edil de Hacienda, Ana Braña.



Foro transita con dolor de su posición de privilegio como gobierno de Gijón durante los últimos ocho años a la de tercer partido de la Corporación con 16.803 votos y tres concejales. Por eso es lógico que las primeras decisiones de futuro se tomen ya hoy en una reunión de la comisión directiva y sin perder de vista lo que pase a nivel regional.

El secretario general de Foro, y uno de esos tres concejales foristas de la nueva Corporación, Jesús Martínez Salvador, utilizaba las redes sociales para comprometerse con sus votantes. " Y asegurarles que no les vamos a dejar solos, no va a ser desde el gobierno, pero defenderemos igualmente con uñas y dientes nuestra forma de ver la política y de trabajar por nuestro Gijón. El Gijón que funciona, el que mejora año tras año y es la locomotora de Asturias no puede volver al pasado y contagiarse de la degradación que está sufriendo la comunidad autónoma", sentencia el líder forista antes de anunciar que "Foro se levanta y solo mira hacia adelante".