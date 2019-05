El PSOE mueve ficha para llevar a Ana González a la Alcaldía de Gijón

La candidata socialista, Ana González - con el secretario general de la Agrupación Socialista de Gijón, Iván Fernández Ardura, a su lado- liderará la comisión negociadora a la que ayer dio el visto bueno la ejecutiva del PSOE para iniciar, esta misma semana, una ronda de contactos con todos los grupos políticos de la nueva Corporación. Con todos, menos con uno. Vox está vetado. "Son posturas irreconciliables. No hay nada que hablar", concretó González. La comisión negociadora incluye también al secretario de organización de la ejecutiva, Roberto Lena, la concejala electa Natalia González y el vicesecretario del área económica, recién elegido senador y hombre de confianza de la candidata Francisco Blanco.

El objetivo del PSOE es liderar Gijón y que Ana González sea la Alcaldesa tras haber conseguido más de 46.000 votos y once de los 27 concejales posibles. La Alcaldía es un objetivo que el PSOE puede conseguir sumando apoyos de otros grupos hasta lograr la mayoría de catorce votos del Pleno. Pero también en solitario como lista más votada si, como parece probable, Ciudadanos, Foro, Podemos, PP, Vox e IU no articulan una mayoría en favor de otro candidato. Que el PSOE tiene todas las de ganar lo saben unos y otros.

Esta ronda inicial se plantea como una vía de presentación y fórmula para ver por donde respira cada partido. Con lo que salga de esa primera fase se decidirá si hay más reuniones, con quién y para qué. En principio, el calendario se organizará siguiendo el orden marcado por los propios resultados electorales. Tanto González como Ardura mostraron su preferencia por moverse en la izquierda dentro de los parámetros del socialismo y el feminismo. No quisieron ir más allá aunque en sus declaraciones más recientes la candidata se mostró más cariñosa al hablar de IU que de Podemos. "No nos asusta que otra formación política pueda formar parte del gobierno", concretó ayer la candidata.

El PSOE diseña sus estrategias desde la posición de fuerza que le garantizan sus once concejales y Ciudadanos hace lo propio desde la reivindicación de los cuatro concejales y 18.189 votos que le han convertido en la segunda fuerza política del Ayuntamiento de Gijón. El PSOE quiere hablar. Ciudadanos ya tiene clara la respuesta. "No nos planteamos ningún tipo de acuerdo de gobierno. Nuestro papel para estos próximos años es el que nos han dado los ciudadanos: liderar la oposición y ser alternativa", explicaba ayer mismo el coordinador local de Ciudadanos, Rubén Pérez Carcedo, quien a partir del día 15 será concejal como número dos en la lista que lidera José Carlos Fernández Sarasola. Hasta ahora único edil de la formación naranja en Gijón.

Ciudadanos se cierra a una opción de gobierno pero no a "tender la mano para acuerdos puntuales. Vamos a mantener la misma posición dialogante y abierta que hemos tenido estos años y que nos han llevado a alcanzar acuerdos con Foro como gobierno pero también con los partidos de la oposición. No hay apriorismos políticos, apoyaremos lo que sea bueno para Gijón y mostraremos firmeza en las discrepancias", explica Pérez Carcedo.

Si PSOE y Ciudadanos ocupan plaza en el campo de los ganadores electorales, Foro transita con dolor de su posición de privilegio como gobierno de Gijón durante los últimos ocho años a la de tercer partido de la Corporación con 16.803 votos y tres concejales. El mismo numero que, Podemos por un lado, y el PP por el otro. Las primeras decisiones de futuro se tomarán hoy en una reunión de la comisión directiva y sin perder de vista lo que pase a nivel regional.

Mientras, el secretario general de Foro, y uno de esos tres concejales foristas de la nueva Corporación, Jesús Martínez Salvador, utilizaba las redes sociales para comprometerse con sus votantes. " Y asegurarles que no les vamos a dejar solos, no va a ser desde el gobierno, pero defenderemos igualmente con uñas y dientes nuestra forma de ver la política y de trabajar por nuestro Gijón. El Gijón que funciona, el que mejora año tras año y es la locomotora de Asturias no puede volver al pasado y contagiarse de la degradación que está sufriendo la comunidad autónoma", sentencia el líder forista antes de anunciar que "Foro se levanta y solo mira hacia adelante".

De todas maneras el resultado está tan lejos de lo esperado que ya empiezan a oírse voces en los mentideros foristas que ponen en entredicho la continuidad de Álvaro Muñiz como líder de la formación en el nuevo grupo municipal. El exdirector de la Feria de Muestras fue el fichaje estrella de Carmen Moriyón para sucederle como presidente del partido y candidato a la Alcaldía. Su marcha abriría la puerta a Rubén González Hidalgo, actual gerente del Centro de Empresas y uno de los jóvenes valores en promoción en el partido.