Vox, ante el veto del PSOE: "Lo sencillo ahora es darnos palos"

Eladio de la Concha, líder de Vox y futuro concejal, llamó ayer a la socialista Ana González para felicitarla y aclararle algunas cuestiones sobre la ideología de su partido. No debió convencerla mucho porque el PSOE mantiene su veto a Vox. "Yo creo que Ana González sigue un poco en campaña. Está haciendo las declaraciones que gustan a la izquierda de su izquierda", ironizaba De la Concha. "Ni somos machistas, ni homófonos, ni racistas... ni todos esos sambenitos que nos cuelgan. Ahora lo sencillo es ponernos como ultras y darnos palos. Nosotros venimos a construir no a destruir y buscamos entendernos con todos, sin marcar fronteras, explicó. Eladio de la Concha sólo pide tiempo para explicarse con calma. "A Ana González le aclaré eso que decía de que queremos hacer censos de marginados. No se trata de hacer listas sino de ponerles cara para saber quienes son, que necesidades tienen y sacarlos de esa situación", explicó el abogado que también negó el antifeminismo que se les achacaba. "En Gijón nos votaron cerca de 10.000 personas. Son personas que han entendido el mensaje, no son 10.000 personas terriblemente malas", concretó.