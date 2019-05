Podemos, "abierto a escuchar" al PSOE, al que pide "humildad"

No habrá consulta ciudadana masiva, como hace cuatro años. En esta ocasión, serán la asamblea y el consejo ciudadano de Podemos los que tomen la decisión de apoyar o no el gobierno de Ana González en la ciudad. Y, para ello, el partido morado se mostró ayer "abierto a escuchar todas las ofertas" de los socialistas, a los que no obstante pidió "un cambio de actitud".

"Ni abstención, ni apoyo, todavía no hay nada decidido", remarcó ayer el secretario general de Podemos Xixón, Mario Suárez del Fueyo, que integrará junto a las tres concejalas electas de la formación y dos miembros de Equo -miembro de la coalición- una comisión negociadora. "Vamos a escuchar lo que nos digan", explicó del Fueyo, quien, no obstante, pidió a la candidata socialista "humildad" y "respeto". "Tienen mayoría suficiente, pero no absoluta", enfatizó del Fueyo, haciéndose eco de la molestia generada dentro del partido por el "tono" mostrado por González en sus primeras declaraciones como cabeza de la lista más votada. "El tono no ayuda a conciliar y hacer avanzar a las fuerzas progresivas", apostilló Del Fueyo. Los contactos, explica el dirigente podemista, deberán darse "cuanto antes", y será el PSOE quien deberá iniciarlos merced a la posición preeminente que le otorgaron las urnas. "Tenemos una apertura total, pero tan respetables son los 44.000 votantes que ellos consiguieron como los 16.000 que apoyaron a Podemos", aseveró del Fueyo.

La cabeza de lista podemista, Yolanda Huergo, explicó que "no tenemos líneas rojas, pero sí unas cuestiones importantes que van a tener que estar en las negociaciones", enumerando la renta social, las escuelas de cero a tres, la contaminación o la necesidad de agilizar el pago de subvenciones a las asociaciones.

"Veremos qué plantean, qué acuerdos ofrecen y qué parte de nuestro programa tiene encaje", analizó del Fueyo, "y será luego la asamblea de la agrupación quien tome la decisión". La consulta será "telemática e interna a los inscritos" en el partido. Así, apuntilló el que fuera cabeza de lista en las pasadas elecciones, "si el PSOE dice no a la renta social, será la asamblea y el consejo ciudadano quienes decidan". Se aleja así el fantasma de una nueva consulta ciudadana masiva como la ocurrida hace cuatro años cuando, ante las dudas de la asamblea y el consejo ciudadano, fueron los ciudadanos empadronados en Gijón -fueran o no afiliados o simpatizantes de Podemos- quienes decidieron que la formación presentase un candidato alternativo, no apoyando la opción de José María Pérez como alcalde socialista de una coalición de izquierdas y dejando a Foro y Carmen Moriyón gobernar cuatro años más, como cabeza de lista de la papeleta más votada.

La comparecencia de ayer sirvió igualmente para hacer una valoración de los resultados electorales obtenidos. "No fueron los esperados", volvió a enfatizar Huergo, que explicitó que "lamentamos profundamente que el ofrecimiento que hicimos para conformar una coalición amplia para aglutinar a las fuerzas a la izquierda del PSOE no saliera adelante. El resultado hubiera sido mejor y nos hubiera dado más fuerza".