Álvaro Muñiz renuncia a ser concejal de Foro para hacerle hueco a Rubén Hidalgo

Tras una reunión de la comisión directiva de Foro Asturias en Gijón en la que su presidente, Álvaro Muñiz, comenzó haciendo autocrítica por el batacazo electoral del partido, que ha pasado de ocho a tres concejales, el Presidente de Foro comunicó a la directiva su renuncia al acta de concejal para hacer un hueco en el Ayuntamiento al cuarto en la lista, el actual director de Impulsa, Rubén González Hidalgo.

Tras la reunión, el cabeza de cartel de Foro en las pasadas elecciones municipales hizo pública su renuncia a concejal, poniendo el acento en la valía de Hidalgo y en la necesidad de conservarlo en el grupo municipal. Muñiz calificó de "coincidencia" que su renuncia se produjera el mismo día de la de Carmen Moriyón en el Principado y destacó que la urgencia de la misma se debía a su interés por evitar que el director de Impulsa tomara otros derroteros profesionales al no acceder al Ayuntamiento. Una decisión que hilvanó con lo que las actitudes que él prevé sectarias por parte del futuro gobierno del PSOE. "Yo atisbo que hay sectarismo en el sentido de que 'los que no son los míos, van todos fuera', por eso hago esto rápido con Rubén, porque como no me fío de que nadie sosegadamente diga que tengo un director del Parque Tecnológico con el que no sólo están de acuerdo las empresas, sino también están de acuerdo las personas que trabajan con él, pues entonces no daría este paso".

En la directiva de Foro Gijón de ayer se hizo un primer análisis del resultado electoral en Gijón y en Asturias, con autocrítica clara por algunos de sus miembros, empezando por el presidente, y con reflexiones de otros que apuntaban a motivos externos, como la resaca de las elecciones generales o la escasa presencia mediática de la candidata regional. En todo caso, el análisis en profundidad se prefirió posponer para dentro de unas semanas para no hacerlo "en caliente".

Muñiz compareció ante los medios flanqueado por los que serán los tres concejales de Foro tras su renuncia: Jesús Martínez Salvador, Ana Braña y Rubén González Hidalgo. El cabeza de cartel de Foro comenzó reconociendo que necesitan hacer "autocrítica por el resultado desastroso que tuvimos en estas elecciones, porque a las cosas no se les puede llamar por otro nombre", una idea que reiteró al apuntar que los resultados para nosotros han sido malos no, peores". Dicho eso, insistió en que el motivo de su renuncia al acta de concejal es exclusivamente dar paso a Rubén Hidalgo, del que destacó su valía y su gestión al frente de Impulsa para atraer a Gijón empresas de la nueva economía.

"La yenka no la sé bailar"

Dicho eso, Muñiz se anticipó indicando que "yo sé que todo el mundo me va a acusar de que es un paso atrás, un paso al lado; yo prometo que la yenka no la sé bailar" y recalcó que él va a seguir liderando el partido "y teniendo la presencia en Gijón". De hecho, el presidente de Foro en Gijón es quien va a encabezar la representación del partido en la ronda de negociaciones con el partido que aspira a la Alcaldía, el PSOE. Muñiz descartó que vaya a haber bicefalia en Foro, sino que "un grupo de concejales que están en un equipo superengranado con un presidente". Respecto a las negociaciones con el PSOE, apuntó que "estamos abiertos a todo el que quiera contactar con nosotros", y que sus premisas son que "no se deberían subir los impuestos, atraer empresas de calidad en el ámbito tecnológico que son las que pueden crear mejores sueldos y dar trabajo estable", señaló el dirigente forista.

