Fisuras en Foro Asturias por las críticas de Álvaro Muñiz al relevo en el gobierno municipal de Gijón

Primeras fisuras en la Comisión Directiva de Foro Asturias en Gijón tras el mal resultado del partido en las pasadas elecciones municipales. El Director General de Empleo del Ayuntamiento de Gijón y a la vez Vicesecretario de Organización de Foro Asturias en la ciudad, Pelayo Barcia, contradice abiertamente las manifestaciones del presidente del partido en Gijón, Álvaro Muñiz, quien dijo que atisba "sectarismo" en el PSOE por el probable cese, en cuanto lleguen a la Alcaldía, de los directores generales del gobierno de Carmen Moriyón en el Ayuntamiento.

"Considero lógico y muy democrático que el PSOE cese a todos los Directores Generales y Gerentes de Empresas municipales del anterior gobierno, entre los que me encuentro". Así se pronunció esta mañana Pelayo Barcia, en referencia a las palabras que Álvaro Muñiz pronunció ayer en la rueda de prensa en la que anunció su renuncia al acta de concejal. El cabeza de lista de Foro en las municipales justificó en ese "sectarismo" del PSOE su renuncia, para hacer hueco como concejal al director gerente de Gijón Impulsa, Rubén Hidalgo.

Pelayo Barcia no sólo contradice abiertamente el posicionamiento del presidente de Foro en Gijón, sino que ha dado ya el paso de poner el PSOE para recomendarle que acelere su cese: "El PSOE es quien gobernará ahora la ciudad y tiene toda la legitimidad de hacerlo con personal de su confianza. De hecho yo ya me he puesto en contacto con el posible concejal de empleo del PSOE para explicarle cómo quedan las cosas y para recomendarle mi cese lo más rápido posible en la primera junta de gobierno que estimo que será el 25 de junio", señala Pelayo Barcia.

El Director General de Empleo del Ayuntamiento de Gijón insiste en que "estos ceses y contrataciones no son sectarios, sino propias de alguien que quiere gobernar y necesita apoyarse en personas concordantes con el socialismo y con su visión de ciudad. Ahora lo único que nos queda desde el gobierno saliente es colaborara en lo máximo posible en el traspaso de la información, dejar un periodo de gracia hasta otoño para que el gobierno entrante elabore su presupuesto para 2020 y sobre todo desearles mucha suerte porque en ella estará el futuro de la ciudad", concluyó el aún alto cargo municipal y vicesecretario de organización de Foro Asturias en Gijón, quien se enteró por los medios de comunicación de las opiniones de su jefe de filas sobre el relevo de los directores generales del Ayuntamiento por el futuro gobierno socialista. Barcia participó en la Comisión Directiva de Foro Asturias en Gijón que se celebró ayer en el Parador Nacional Molino Viejo, pero no se quedó a la rueda de prensa posterior, en la que Álvaro Muñiz anunció su renuncia a ser concejal. El partido aplazó para más adelante el análisis sobre uno resultado electorales que Álvaro Muñiz admitió que había sido "desastroso", pasando de ocho a tres ediles.