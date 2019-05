Las empleadas de la unidad de convalecencia regresan a la bolsa de empleo

El retraso en la apertura de la unidad de convalecencia de la Residencia Mixta de Gijón bloqueó administrativamente a las 18 empleadas contratadas para el servicio, que al no poder trabajar no cobran su sueldo desde febrero y que, al habérsele asignado la plaza en el servicio citado, tampoco podían aspirar a otro puesto vacante. El Establecimientos Residenciales para Ancianos (ERA) solventó ayer esta incidencia y, aunque todavía no tiene fecha para abrir la unidad, ha liberado a las profesionales reservando, además, su plaza en la residencia.

Las seis enfermeras y doce auxiliares forman ahora parte otra vez de su bolsa de empleo desde la que pueden acceder a sustituciones breves. Agradecen también poder cambiarse a otro puesto si encuentran una vacante que les atraiga más, una opción que no descartan. La previsión era empezar en febrero, pero los sindicatos denunciaron desperfectos en la planta destinada a los pacientes y Servicios Sociales tuvo que echar el freno y contratar otro paquete de obras. Hace semanas el Principado aseguró que esta remodelación ya había terminado, pero ni empleados ni sindicatos saben en qué mes empezarán a recibir enfermos. Cuando lo hagan, será la primera unidad de convalecencia pública del Principado y servirá como punto de transición para pacientes de edad avanzada que, tras recibir el alta hospitalaria, necesiten todavía unos días de cuidados sanitarios.