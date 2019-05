Los globos ya inundan el cielo de Gijón (y dejan estas impresionantes fotos)

La regata de globos de Gijón ya se deja notar en todo el concejo. En especial en la playa de San Lorenzo en donde esta mañana varios globos hicieron las delicias de los bañistas y visitantes a eso de las doce y media del mediodía tal y como se aprecia en el vídeo que sigue a estas líneas.

Pero si aún no has podido disfrutar del espectáculo no te preocupes. La regata continuará durante todo el fin de semana con la participación de más de 20 pilotos.

Las imágenes desde el globo son también impresionantes. Los organizadores de la regata han distribuido la galería que acompaña a estas líneas y en las que se pueden ver alguna de estas fotos.

Mañana sábado, como novedad y también dentro del festival, tendrá lugar el espectáculo audiovisual "night glow" (21.30 horas), que combinará música y mucho colorido mientras se hinchan los globos que participen en la cita. El otro plato fuerte, también novedoso en la ciudad, está previsto en la tarde del sábado y tendrá como escenario la playa de San Lorenzo. Los pilotos participantes realizarán vuelos a muy baja altura para acercar la exhibición, aún más, a los espectadores que disfruten de los rayos de sol en el principal arenal gijonés. De hecho, está previsto que puedan interactuar con los pilotos.