IU no vinculará su apoyo a la investidura de Ana González a entrar en el gobierno

El candidato de IU a la Alcaldía de Gijón, Aurelio Martín, ha avanzado que la coalición apoyará la investidura de la socialista Ana González si se llega a un amplia acuerdo programático y sin vincularla a una posible entrada en el gobierno municipal.

Martín ha comparecido en rueda de prensa junto al coordinador de IU Gijón, Faustino Sabio, para hacer balance de los resultados obtenidos en las elecciones municipales en las que la coalición de izquierdas ha perdido uno de los dos concejales con los que contaba .

El candidato ha achacado la caída de IU al "tsunami socialista" que se ha llevado el voto útil y a que el electorado está "cansado" de tantos debates en el seno de la izquierda, por lo que ha considerado que votar al PSOE era "la opción más segura para echar a la derecha" del consistorio.

Ante los resultados electorales la coordinadora política de IU Gijón decidió ayer abrir un diálogo con el PSOE, que ha obtenido once concejales y ha conseguido arrebatar a Foro la posición de primera fuerza política, y si la coincidencia programática alcanza el 80 por ciento, IU votará a González en la sesión constitutiva del 15 de junio. No obstante, Martín ha precisado que el voto a González no depende de que IU entre en el Gobierno, una iniciativa que tiene que salir del PSOE, que tiene "capacidad suficiente para gobernar en solitario".

Para afrontar las negociaciones IU ha creado una comisión negociadora que acudirá a las conversaciones con el PSOE a plantear sus propuestas programáticas y a escuchar lo que proponga el PSOE en materia de gobierno, pero sin líneas rojas, ya que IU "nunca" ha negociado con líneas rojas, sino que quiere "un programa rojo".

Martín, que ha considerado que esta etapa de gobierno de la izquierda durará ocho años, ha opinado que IU hubiera logrado mejores resultados en Asturias y en Gijón si el exportavoz de IU en la Junta General, Gaspar Llamazares, hubiera llevado el liderazgo regional.

Faustino Sabio, por su parte, ha achacado los "malos" resultados obtenidos por la coalición a que IU no supo romper el mensaje" de que las elecciones autonómicas y municipales no eran una segunda vuelta de las generales del 28 de abril