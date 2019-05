El mítico "bluesman" John Mayall actuará en octubre en la Laboral

El maestro del blues John Mayall anuncia nueva gira en España para el próximo otoño y una de sus paradas será Gijón, donde actuará el domingo 6 de octubre, en el teatro de la Laboral. El octogenario multiinstrumentista recorrerá destacados escenarios del país en una gira maratoniana que arrancará el 30 de septiembre en Barcelona y culminará el 13 de octubre en Pamplona, con paso por Bilbao, Coruña, Salamanca, Pontevedra, Madrid, Málaga, Alicante y Valencia.

En su "85th Anniversary Tour", Mayall, una de las figuras claves de la música contemporánea, estará acompañado por Carolyn Wonderland (guitarras), Greg Rzab (bajo eléctrico) y Jay Davenport (batería). En esta gira, el polifacético músico británico presentará temas de su nueva grabación "Nobody Told Me", disco que cuenta con colaboraciones estelares de nombres como Todd Rundgren, Little Steven Van Zandt, Alex Lifeson de Rush, Joe Bonamassa, Larry McCray y, además, Carolyn Wonderland, quien se ha hecho con el puesto de guitarrista de la gira.

John Mayall (Macclesfield, Cheshire, 21 de noviembre de 1933) admirador desde joven del blues de Chicago, lideró " The Bluesbreakers", mítica banda en la que contó con la colaboración de guitarristas como Eric Clapton, Peter Green y Mick Taylor.