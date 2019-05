El plan de Ciudadanos: no a la investidura de Ana González y sí a acuerdos puntuales

El plan de Ciudadanos: no a la investidura de Ana González y sí a acuerdos puntuales MARCOS LEÓN

No mucho más de media hora necesitaron los "negociadores" de PSOE y Ciudadanos para clarificar posturas. Los cuatro ediles de la formación naranja no apoyarán la toma de posesión de la socialista Ana González como Alcaldesa de Gijón. José Carlos Fernández Sarasola y su equipo quieren asumir desde ya el liderazgo de la oposición municipal como segunda fuerza más votada de las siete que constituirán el próximo día 15 la nueva Corporación. Tras ellos están Foro, Podemos y PP, con tres concejales cada uno, Vox con dos e IU con uno.

Eso sí, los ediles de Ciudadanos están dispuestos a llegar, y así se lo comentaron a los socialistas en la reunión, a acuerdos puntuales a lo largo del mandato si hubiera coincidencias programáticas entre uno y otro en las propuestas que se pongan sobre la mesa. Igual que han hecho en estos cuatros años de presencia municipal. Ciudadanos siempre ha reivindicado su actitud dialogante y su capacidad de llegar a acuerdos y compartir iniciativas con todos los grupos políticos del escenario municipal. Así las cosas el acuerdo alcanzado en la Casa del Pueblo fue "practicar un diálogo constructivo" y seguir viéndose.

La cita de ayer abre la ronda de negociaciones anunciada por el PSOE con el resto de los grupos políticos de cara a poner en marcha el nuevo Ayuntamiento y garantizar la Alcaldía para Ana González. El PSOE tiene once concejales y la mayoría absoluta está en 14. De no conseguir esa cifra, y ante la improbable opción de que la alcance otro candidato, González se haría con la Alcaldía por encabezar la lista más votada. Igual que le ocurrió a Carmen Moriyón en 2015 cuando los tres partidos de la izquierda no consiguieron sumar sus 15 votas en un candidato.

Los encuentros comenzaron con Ciudadanos por ser la segunda fuerza más votada y seguirán -ya la semana que viene- con el resto de grupos de más a menos votos conseguidos. El PSOE ha excluido a Vox de esta ronda de contactos. Su punto de partida es que no tienen nada que negociar con una fuerza de ultraderecha. En la reunión de ayer no estuvo presenta la candidata del PSOE, Ana González, ya que la hora de la cita le coincidía con su jornada de clases.