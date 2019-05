"El proyecto socialista es el elegido y a gran distancia", recuerda la candidata a Podemos

La socialista Ana González, aspirante a la Alcaldía tras haber logrado once concejales como la lista más votada en la pasada noche electoral, tiene clara la gran línea roja de la negociación que acaba de abrir con el resto de los grupos municipales, excluido Vox: "El proyecto socialista es el elegido los gijoneses . Eso es lo que dijeron los votos y lo marcaron con gran distancia sobre los siguientes. Yo no voy a fallar a mis votantes, no les puedo faltar al respeto".

Que cualquier acuerdo al que se llegue pasa por asumir las líneas del proyecto socialista es el mensaje de González a todos los grupos pero especialmente a Podemos, cuyos máximos líderes -el secretario general Mario Suárez del Fueyo y la candidata Yolanda Huergo- exigían públicamente del PSOE un ejercicio de "humildad, porque tienen mayoría suficiente pero no absoluta". Podemos tiene tres concejales, la mitad de los que tenían como Xixón Sí Puede.

"Lo que llevo diciendo desde el principio es que hay un mandato nuevo que supone nuevas oportunidades y que hay que explorarlas en las reuniones que podamos tener. Ni dije otra cosa, ni prejuzgo nada. Las cosas que pasaron, pasaron", indicaba ayer González. Y dos mensajes más en los que también insiste al hablar de Podemos. Uno recordando que "las fobias personales me interesan muy poco" y otro que es la izquierda el ámbito donde quiere desarrollar esos acuerdos municipales. "Hay nuevas personas, vamos a sentarnos y ver hasta dónde llegamos", matizaba la candidata socialista de cara a un encuentro con la formación morada, que previsiblemente tendrá lugar el lunes. Eso sí, que se busque pasar página no supone olvidar la hemeroteca de los últimos años y "todo lo que tuvimos que escuchar que se decía del PSOE".

Si Suárez del Fueyo criticó la falta de humildad en el talante de Ana González, el forista Álvaro Muñiz habló de "sectarismo" adelantando el barrido socialista a todos los cargos nombrados por Foro durante los años de gobierno de Carmen Moriyón. "Que alguien de un partido que estuvo en la foto de Colón hable de sectarismo es de chiste. El PSOE es un partido que pone por delante la igualdad y los derechos humanos y de los colecivos. El sectarismo está en otro lado", concretó la socialista.