"A veces pensamos en Dios como una agencia de seguros", dice el arzobispo Sanz Montes

"Con estas vidas de ahora tan apresuradas y alocadas, tal vez nos hubiese gustado un Dios más automático, al alcance de nuestro teléfono móvil, pero no nos engañemos: la salvación no vendrá a golpe de click". Con estas palabras explicó ayer Jesús Sanz Montes, arzobispo de Oviedo, cómo interpreta él su devoción cristiana, centrada más en la creencia en "un Dios humano que no cambia siempre las cosas que no nos gustan, sino nuestra forma de vivirlas". Sanz Montes fue ayer el último ponente de las jornadas de conferencias de la Basílica del Sagrado Corazón de Gijón, cuya congregación cumplió ayer cien años de historia religiosa en la ciudad.

El Arzobispo trató de aclarar que la importancia del corazón de Jesús en la creencia cristiana responde a que la religión gira alrededor de un dios "cercano" -y que se explica con la llamada "Encarnación", con la que Jesucristo apareció en la tierra con forma humana- que ayuda a "sobrellevar" los contratiempos, pero no siempre los soluciona. "Todos hemos escuchado muchas veces, ante alguna desgracia, a alguien preguntarse dónde está Dios y por qué calla. Es el comentario que trata de dilapidar toda creencia", aseguró.

Y el problema de este tipo de dudas, según el experto, reside en la propia base. "Todo quedó escrito. Dios sólo resucitó a Lázaro en una ocasión y curó a la suegra de Pedro, sí, pero una sola vez. Dio de comer a los hambrientos, pero no a todos. Él no iba por ahí cumpliendo todos los deseos; no era su labor. No siempre entendemos sus enseñanzas y, cuando lo hacemos, a veces también las olvidamos", aseguró. "El error es que a veces pensamos en Dios como en una agencia multinacional de seguros y como, perdónenme la expresión, un Dios-extintor al recurrir sólo en caso de incendio. Entender a Dios y a su corazón humano cuando latía en la tierra es entender que a lo que nos ayuda es a ver las cosas de otra forma, a consolarnos, a vivirlas acompañados", añadió.

Por otra parte, el ponente hizo también un breve repaso de la historia de las congregaciones religiosas devotas al Sagrado Corazón (originadas en las apariciones místicas de Bernardo De Hoyos en 1733). "Tuvieron un alcance territorial enorme, pero mantener esta basílica en Gijón es un verdadero regalo para la villa. Está muy bien cuidada", agradeció. Junto a él, en el ciclo de ponencias participaron José Rico Pavés, obispo auxiliar de Getafe, y Manuel Sánchez Monje, obispo de Santander.