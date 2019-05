Asenjo lleva a Mariano Marín al comité de garantías del PP

Sin grandes tensiones, pero con reproches entre las distintas facciones del PP por los resultados de las elecciones municipales en Gijón. Así es como transcurrió la reunión de la junta local del PP de Gijón, que arrancó con el anuncio por parte del candidato a la Alcaldía, Alberto López-Asenjo, de que ha llevado al presidente local del partido ante el comité de garantías del PP por las críticas personales que le lanzó en plena carrera electoral. A la reunión acudieron la presidenta regional del partido, Mercedes Fernández, y el propio López-Asenjo.

La denuncia se presentó antes del inicio de la campaña electoral y en la misma el candidato ponía en conocimiento del órgano disciplinario del PP la labor de zapa que consideraba que le estaba haciendo la dirección local del partido, como la falta de recursos, la imposibilidad de usar la sede local gijonesa y, para rematar, la carta firmada por Mariano Marín en la que Asenjo ni es de Gijón, ni estaba vinculado a la ciudad y elaboraba la candidatura electoral en "conciliábulos" del Club de Regatas y de restaurantes de Somió. Otro reproche de Marín fue que Asenjo no estaba afiliado al PP. Desde ayer no lo podrá seguir diciendo, dado que el cabeza de lista popular ya tiene carné del partido, avalado por la exministra Isabel García Tejerina y del tesorero nacional del PP, Sebastián González.

Marín hizo pública su carta el 6 de abril, en plena refriega interna entre la presidenta regional del partido, Mercedes Fernández -a la que es afín- y la candidata al Principado, Teresa Mallada, en el mismo barco que Asenjo. En aquel momento ya había trascendido que Asenjo optaba por independientes para los primeros puestos de la lista, en los que no había hueco para el sector de Mercedes Fernández.

Los estatutos del PP prohiben hablar mal de los candidatos. Así las cosas, Asenjo dijo ayer en la reunión que a ver cómo acaba su denuncia ante el comité de garantías, según explican asistentes a la junta local.

En cualquier caso, desde el sector del futuro portavoz municipal se considera que la salida natural a la situación es la convocatoria de un congreso local, más que un descabezamiento abrupto de Mariano Marín. De hecho, el mandato de Marín como presidente local del PP venció el pasado mes de febrero y ahora tendrá que ser él mismo el que pida a la dirección regional que convoque un congreso local, algo que probablemente se demore hasta después de la constitución de la corporación municipal gijonesa.

El reproche por la carta no fue la única andanada de los afines al futuro portavoz municipal. Desde sus filas también hubo críticas abiertas a los reparos que se encontraron en el partido, andanadas sin nombrar a nadie pero que apuntaban a las direcciones local y regional actuales. La concejala electa Ángeles Fernández-Ahuja estuvo entre quienes reprocharon, entre otras cosas, la escasez de medios con que contaron para la campaña. Unas críticas que miembros de la junta local del sector de Mercedes Fernández se apresuraron a recordar que la entrega de carteles o de papeletas era competencia del comité de campaña regional, controlado por la candidata al Principado, Teresa Mallada.

"Recoser"

En cuanto a la intervención de la presidenta del PP asturiano, se centró en el análisis de los resultados electorales y su comparativa con los de 2015, criticando que en Gijón el PP no hubiera sido capaz de recoger a los votantes desencantados de Foro Asturias, mientras Ciudadanos experimentaba un crecimiento en sufragios que le ha llevado a superar al PP y a convertirse en la primera fuerza del centroderecha en Gijón. No obstante, no se vivió la tensión del último comité regional del PP, en el que colisionaron Mercedes Fernández y Teresa Mallada. Ayer, la presidenta regional tuvo incluso comentarios elogiosos para el diputado autonómico electo Pablo González, con amplio peso en el partido en Gijón.

Hubo comentarios coincidentes sobre la necesidad de ir a un partido unido. Tras la reunión, López-Asenjo señaló que "es un momento para recoser y refundar la parte ideológica del partido" para reconquistar la hegemonía del centro derecha en Gijón. Una hegemonía que perdió en 2011 frente a Foro y que ahora ha pasado a Ciudadanos.