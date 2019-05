De gala por los genios del futuro

En el expediente universitario de la gijonesa Sara López Falcón figuran 30 matrículas de honor y 12 sobresalientes, en parte, porque sus padres, Charo Falcón y Juan Antonio López, creyeron siempre que los jóvenes de su edad deberían tener sus necesidades económicas cubiertas y dedicarse únicamente a sus estudios. El fallecimiento de Sara el pasado 2013, aunque fue un duro golpe para el matrimonio, también fue el germen de una nueva fundación que lleva su nombre y que ayer protagonizó la cena solidaria anual de Asturmanager, una asociación sin ánimo de lucro de empresas y entidades de la región. Gracias a ello, la fundación ha sacado este mes la primera convocatoria de su proyecto: un programa de apadrinamiento para jóvenes universitarios con expedientes brillantes pero escasos recursos económicos. "Queremos darle a otros la vida le hubiésemos dado a ella como padres", explicó Falcón.

A la gala de Asturmanager, que tomó como sede el Club de Regatas, asistieron unos 180 invitados, que también dieron su propio donativo al término de la cena en una rifa variada, aunque según Montserrat Martínez, presidenta de la asociación, actos como los de ayer no serían posibles sin las entidades que les patrocinan y sin sus ya 52 socios. Reunidos en asamblea, cada año presentan y eligen las candidaturas a las que destinar sus fondos solidarios. "Este año la fundación de Sara ganó por goleada. El objetivo que tiene es muy especial, es un tema que nunca antes habíamos escogido, y responde al principio de igualdad de oportunidades y meritocracia que nuestra asociación siempre defiende", explicó Martínez. "Muchos jóvenes se van de Asturias o tienen que abandonar sus estudios por falta de recursos económicos, pero el talento puede estar en cualquier sitio. Ayudarles no es sólo una cuestión de justicia, sino una necesidad", añadió.

En la cita benéfica estuvo también presente Santiago García Granda, rector de la Universidad de Oviedo, ya que serán los alumnos de su centro los que se beneficien de estas nuevas ayudas. "Desde la universidad también damos becas, pero por desgracia son muy limitadas y no podemos alcanzar a todas las personas que nos gustaría. No se me ocurre propósito más loable que el de la fundación de Sara. Los alumnos que se beneficien devolverán a la sociedad mucho más de lo que reciban; debemos apostar por el talento pese a las circunstancias", aseguró.

Falcón, por su parte, aclaró que la nueva fundación (apenas lleva ocho meses de andadura), en realidad, tendrá dos objetivos. El primero será el programa de apadrinamiento ya mencionado, que apoyará a los jóvenes desde el inicio de sus estudios universitarios y hasta su incursión en el mundo laboral. Se elegirá a uno e los alumnos que terminen ahora Bachiller y que quiera estudiar en la Universidad de Oviedo. Los interesados deben presentar su solicitud antes del 20 de junio en la página web de Educación del Principado. El segundo, todavía en proceso, será un programa de grupos de terapia sobre el duelo a padres y madres que hayan perdido también a sus hijos.