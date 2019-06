Buscan a un vecino de Gijón desaparecido desde el jueves

Las autoridades buscan al bilbaíno José Luis Sánchez, un vecino de Gijón en paradero desconocido desde el pasado jueves. Su familia explica que una llamada anónima les alertó de su ausencia y que, al parecer, vivía con una pareja vecina de la ciudad, que informó de que el varón salió de casa después de cenar, dejando en su dormitorio su maleta con ropa y objetos personales.

Sánchez tiene 49 años y es artista gráfico, según su exmujer, Beatriz Sales. Había estado viviendo en el año 2000 en la ciudad por motivos de trabajo durante unos meses y hace cosa de medio año se fue a Argentina a buscar trabajo. Regresó este mismo mes a su país natal, presumiblemente, por no encontrar ninguna oferta. Lo que le sorprende a Abel Sánchez, uno de sus hermanos, es que vino directamente a Gijón, sin pasar por su casa materna. Se hospedó el día 9 de mayo (según mostró en sus redes sociales), en el Hotel Begoña, pero no volvió a actualizar su ubicación desde el día 16, que es cuando su familia supone que encontró la habitación en la que ahora están sus pertenencias. Su hermano ya interpuesto la denuncia ante la Policía Nacional de Gijón.

Sales explica que el bilbaíno utiliza mucho una red social en la que los usuarios actualizan su ubicación en tiempo real. Así es como sabe que Sánchez voló a España desde Madrid el día 8 de este mes, que desde allí se fue a León y a Villarroañe durante el día 9 y que esa misma noche llegó a Gijón. Durante los días siguientes visitó La Calzada y la playa de El Arbeyal. La información de lo que sucedió después se extrae de esa llamada "extraña" que recibió ayer su hermano. "Suponemos que eran sus caseros y que le estaban alquilando una habitación sin alquiler. Me dijeron que no querían líos. Ahora no lo cogen", asegura. "Dejó mi número apuntado como contacto de emergencia", concreta, y añade que su hermano no se conecta a sus redes de mensajería desde el día 30 a las 18.00 horas. Sánchez mide 1.69 metros y tiene los ojos azules y el pelo, con entradas pronunciadas, rubio. Se desconoce cómo va vestido.