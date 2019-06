"El mundo de la literatura era un hobby para mí, pero ser librera es un privilegio"

Tiene una librería-café en la calle Celestino Junquera, decorada con gusto.

- Defínase, por favor.

-Nací en Gijón (1970), estoy casada y tengo una niña de 9 años. Soy trabajadora, pero no quiero decir que soy emprendedora porque parece que hay una diferencia con los que trabajan por cuenta ajena.

- ¿Por qué se embarcó en esta aventura?

-Simplemente, tenía gana de profundizar en la literatura escrita por mujeres y encontraba que no había suficiente visibilidad, y me decidí a aportar mi grano de arena.

- ¿Cuándo abrió?

-En noviembre del año pasado. Hace medio año.

- ¿Tiene formación?

-No vengo del mundo de la literatura, era más un hobby. Estuve trabajando mucho tiempo con una fundación de temas históricos. Mi formación es ajena a esto, soy delineante, trabajé en obra civil durante muchos años y en el departamento de calidad. Me decidí porque era un privilegio, la ilusión de ser librera. Y quise además hacer una exposición que hay arriba, en el altillo, de ilustraciones. La autora se llama Mónica Jiménez, para dar paso a las mujeres que hacen otras cosas. Hicimos un concierto hace poco de una autora de música acústica que estuvo muy bien. Desde que abrí se han celebrado varias exposiciones, de ilustraciones, de fotógrafas...

- ¿Tiene libros en inglés?

-No, pero es un proyecto que contemplo. De la literatura en inglés hay en la Universidad de Oviedo, en el departamento de Filología Inglesa, unos estudios de género que me interesan.

- ¿Cuántos libros reúne?

-Dos mil, pero son pocos.

- ¿Cómo se llama la librería?

-Una Habitación Propia. Es un homenaje a Virginia Woolf, porque hay un ensayo que dice que quería tener una habitación propia para crear.

- ¿A quién expulsaría del campo de juego?

-A la directiva del Club de Squash que les regaló a las chicas unos vibradores y un kit de depilación por haber sido campeonas. Me parece que han dimitido.

- ¿Usted tiene alguna afición deportiva?

-Una cosa que no puedo hacer es salir de ruta con la perrina, al monte. Ya no lo consigo, tengo que estar aquí todo el tiempo.

- ¿Es usted feminista?

-Sí, creo que no hay otra manera de combatir el machismo.

- ¿Cómo conseguiría erradicar el maltrato a las mujeres?

-Pues eso es complicado, y hay que denunciarlo y pelearlo. La Justicia ha avanzado mucho, pero parece que no basta.

- ¿Tiene libros infantiles?

-Sí, de niñas. Trato de que sean libros buenos, de que transmitan valores.

- ¿Políticamente, dónde está?

-En la izquierda, de siempre.

- ¿Ha votado al PSOE?

-No, he votado a Unidas Podemos. Pero no soy de Podemos.

- ¿Tiene usted buen carácter?

-No, tengo prontos de, digamos, borde. Pero procuro corregirlos.

- ¿Cuál es el mejor momento del día?

-Por la noche, cuando le leo un cuento a mi hija, llevo haciéndolo desde que tenía seis meses hasta hoy. Algunos se repiten.

- ¿Cuál es libro que más se vende?

-Los ensayos. Pero lo que sorprende es que "El color púrpura", que no es un clásico, se vende mucho.

- ¿Tiene textos de Santa Teresa?

-Sí, hay una recopilación de poemas.

- ¿Es usted feliz? Es decir, ¿tiene la vida completa?

-Sí, pero no solucionada.