Decálogo de Cristina Mitre para las participantes en la Carrera de la Mujer

La gijonesa Cristina Mitre, amante del deporte y la vida sana, ha hecho público un decálogo de consejos para quienes vayan a participar en la Carrera de la Mujer que se celebrará el próximo domingo 16 de junio en Gijón. Entre ellos "disfrutar, olvidándote del tiempo y los ritmos", "fijarte una horquilla de velocidades para no pasarte de frenada", "fraccionar el objetivo sin pensar en todo lo que queda, sabiendo dosificarse", no realizar un desayuno copioso ni rico en fibra, "correr sin auriculares para disfrutar del ambiente y evitar distracciones", no colocarse excesivamente adelante para evitar entorpecer a quienes más rápido vayan o no correr abrigada ya que "enseguida entrarás en calor, sudarás en exceso y te deshidratarás".