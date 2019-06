El secretario general de UGT en el Consistorio deja su puesto tras 36 años

Treinta y seis años después, Jorge Suárez dejará el Ayuntamiento de Gijón. El actual secretario general de la Unión General de Trabajadores en el Consistorio gijonés entregará el próximo día 6, por registro, su renuncia al cargo. El motivo se fundamenta en su elección como concejal del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Avilés, donde concurría en el puesto número 10 de la lista del PSOE.

Así lo anunció ayer en una rueda de prensa donde explicó que "no existe una incompatibilidad formal" entre los dos puestos, al tratarse de administraciones distintas, ni en las normas del sindicato ni en las de la función pública. No obstante, entiende Suárez, "la ética y moral me dicen que es radicalmente incompatible ser concejal en una administración y socialista en otra", entendiendo que "los sindicatos son el contrapeso de los poderes públicos y tienen que mantener su autonomía".

Suárez llevaba como sindicalista en el Consistorio 36 años repartidos en dos etapas: entre el 1985 y 1995 y entre 2007 y la actualidad. "Siempre trabajé con autonomía, sin importarme qué partido estaba en el gobierno", remarcó, "siempre buscamos hablar y llegar a consensos, sin buscar conflictos artificiales".

La etapa que ahora se cierra, analizó Suárez, "fue muy gratificante, siempre con pasión y vocación sindical". Unos años de trabajo que "fueron una formación para la vida", trabajando "de forma seria y rigurosa por el interés de mis compañeros. Ahora comienza "una etapa distinta, al servicio de la ciudad de Avilés".

Unas enseñanzas, las que le dieron los años de trabajo en el Ayuntamiento, que "espero aplicar ahora en Avilés", refiriéndose al conocimiento de "la maquinaria de la administración" o lo aprendido "con años de negociación sindical". "Creo en la cercanía y espero tener la misma empatía con los ciudadanos", remarcó.

Su puesto lo ocupará el actual secretario de organización de la UGT, Fernández Álvarez Rodríguez y será Mónica Pereiras que encabece la candidatura a las elecciones sindicales. En otoño, en la asamblea del sindicato se elegirá una nueva directiva. "Era una decisión que tenía tomada, pero esperaba cumplir los plazos", explicó Suárez, que se enorgullece de "haber contribuido a la mejora de la ciudad de Gijón".