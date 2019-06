Un gijonés espera diecisiete meses para su primera consulta en Otorrinolaringología

Casi un año ha pasado desde que en septiembre del 2018 sufriera un ictus que le mantuvo tres meses y cinco días hospitalizado. Y aún no ha sido visto por un otorrinolaringólogo que estudie el alcance de la lesión que sufre en el oído derecho, por el que casi no oye. La cita con el especialista estaba programada para el 13 de junio pero, pocos días antes, le avisaron de que la consulta se adelantaba hasta el día 7. Una fecha en la que "no podemos ir de ninguna manera, y menos con tan poco margen". Ahora la visita al especialista se retrasa hasta el próximo mes de febrero, cuando se cumplirán diecisiete meses desde el accidente cerebral.

"No es ético, ni correcto ni moral", asegura Nieves Casado, su mujer, que es quien hace el relato de los hechos. "No podemos esperar una espera así de grande, no es de recibo", denuncia la mujer, visiblemente enfadada. En el hospital, cuando estaba ingresado, "nos dijeron que producto de un ictus a veces pasan estas cosas, y que en ocasiones remiten por sí solas". No fue así y acudieron a su médica de cabecera, que les dio la primera cita con el otorrinolaringólogo. Una visita que aún no se ha producido.

"No oye prácticamente nada por ese lado, y por culpa de eso se aísla mucho, tiene problemas de comunicación cuando sale a la calle e intenta hacer su vida normal", explica la mujer, "no es solo una cuestión física, también psicológica", relata Casado, que explica que "está perdiendo mucha calidad de vida, más allá de lo que supone el ictus". Y todo podría tener solución con una primera exploración. "Queremos que nos digan qué tiene, si tiene solución o no, pero al menos tener un primer diagnóstico, saber si va a poder recuperar audición", enfatiza la mujer.

El afectado sufre además unos molestos pitidos en el interior del oído. "Son muy estresantes y angustiosos", analiza Casado. "No podemos plegarnos, tenemos que buscar alguna solución, pero para ello le tiene que ver un médico cuanto antes", concluye.