La plantilla de Tuinsa inicia movilizaciones al cumplirse tres meses sin cobrar

Cuando están a punto de cumplir un mes de encierro en la factoría de Somonte, a los trabajadores de Tuinsa Norte se les ha agotado la paciencia e iniciarán esta mañana movilizaciones, con previsibles cortes de tráfico en la AS-236, para exigir el pago de las tres nóminas que les adeudan y que clarifiquen el futuro de la empresa, presentando un concurso de acreedores y un ERE de extinción para la plantilla si la sociedad no tiene viabilidad.

Tuinsa se dedica a las construcciones metálicas, calderería pesada y mantenimiento electromecánico. Cuenta con 69 trabajadores, después de que otros 10 hayan optado por dejar la empresa renunciando a la indemnización y al derecho a paro. Los nuevos gestores de la sociedad habían acordado el pasado 20 de mayo con los sindicatos comenzar a negociar el ERE el jueves de la semana pasada. Nada se ha movido desde entonces y el único contacto con la empresa es virtual a través del abogado madrileño que figura como apoderado. "Queremos que alguien de la empresa venga a dar la cara", señalan desde la Federación de Industria de CC OO, sindicato con mayoría en el comité. "O traen carga de trabajo o facilitan la salida de los trabajadores" para que no sigan atrapados en una empresa que no tiene futuro y no les paga, insisten las mismas fuentes.

Los trabajadores se concentrarán hoy miércoles, el jueves y el viernes desde las siete y media hasta las ocho y media de la mañana en las inmediaciones de la carretera AS-326 en Sotiello, junto al polígono industrial de Somonte en el que tiene sus instalaciones la sociedad. Probablemente habrá cortes de carretera.

CC OO reprocha la gestión que efectuaron los antiguos dueños de la sociedad, que en diciembre la vendieron a una sociedad dedicada al reciclaje y con 3.006 euros de capital social, Full Pack Trading Marketing. A principios de mayo se presentó en Gijón el argentino Alfredo Mitrop, quien dijo a los trabajadores que había adquirido Tuinsa una semana antes, sin aclarar si a los propietarios o a Full Pack Trading and Marketing.