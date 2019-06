Un policía local rescata a una perra de un tejado de la calle de la Merced

Una perra mestiza fue rescatada ayer de la azotea de un céntrico edificio de dos plantas ubicado en el número 46 de la calle de la Merced por un agente de la Policía Local. Todo apunta, según explicó uno de los agentes intervinientes, a que el animal se cayó desde uno de los edificios contiguos, con una altura superior. Ahora, el animal se recupera del incidente, que generó una enorme expectación entre los viandantes.

La intervención tuvo lugar pasadas las doce del mediodía. Según comentó uno de los agentes intervinientes tras el rescate, una vecina escuchó un fuerte golpe en el tejado. Es por ello que la principal hipótesis que se baraja es que el animal se cayese a esa azotea desde uno de los edificios aledaños, de mayor altura. Pero nadie sabe cómo. Otro de los indicios que apuntan en esa vía es que el can cojeaba de las patas traseras cuando andaba por entre las tejas de la azotea. Por lo visto, la perra tenía una herida en una uña.

Por la ventana

El can estuvo deambulando largo rato por el tejado del inmueble, mientras no pocas personas aguardaban desde la calle su rescate. De hecho, algunos de los presentes hasta temieron que cayese al suelo y sufriera algún daño. Es más, hubo quienes le decían a gritos "para, para" cuando el animal se acercaba al alero del edificio. Otros apostaban por llamar a los bomberos. Finalmente, un agente accedió al inmueble y desde la ventana del ático, que da justo al tejado donde estaba el can, pudo rescatarlo.

Una vez sana y salva, fue recogida por el lacero municipal para proceder a su identificación y así poder encontrar a sus propietarios para terminar de aclarar lo ocurrido. Al disponder de chip identificativo, la perra fue recogida por sus dueños, sin necesidad de acudir al albergue de Serín.