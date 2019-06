El PP votará en contra de Ana González, pero se abre a acuerdos programáticos

Los tres concejales del Partido Popular votarán en contra de la investidura de la socialista Ana González -que suma once escaños en su lista- como Alcaldesa de Gijón. No obstante, el cabeza de lista popular, Alberto López-Asenjo se mostró ayer dispuesto a "llegar a acuerdos programáticos a lo largo de la legislatura que supongan un beneficio para la ciudad y para todos los gijoneses". El rechazo popular no impedirá, no obstante, que González sea la próxima Alcaldesa de la ciudad. Falta ver si lo será con una mayoría absoluta -con el apoyo de Podemos e Izquierda Unida- o con una mayoría simple como lista más votada.

Así lo anunciaron los populares tras una reunión celebrada con el PSOE, en la Casa del Pueblo, y que contó con la presencia de los tres concejales populares electos, el asesor Rodrigo Pintueles y el presidente local del partido, Mariano Marín. "Nuestra posición siempre va a ser de colaboración, constructiva", adelantó López-Asenjo, sobre todo en lo referido a "elementos fundamentales para la ciudad", como el desarrollo del Plan General de Ordenación recientemente aprobado o el plan de vías.

También citó el cabeza de lista popular la necesidad de "desbloquear la obra de los accesos a El Musel", que tacha de "irrenunciable". Así, López-Asenjo aseguró que exigirá a González "mostrarse firme e irrefutable para recuperar los casi 80 millones de euros que el gobierno de Mariano Rajoy había destinado para tal fin y que Sánchez no dudó en anular", enfatizando que "los intereses de los gijoneses deben de estar por encima de toda sigla política".

Otros de los puntos programáticos "fundamentales" para el PP son poner en marcha el plan de vías y el plan de fachadas, impulsar la gratuidad de las escuelas infantiles de 0 a 3 años, agilizar la Administración local para reducir los trámites a realizar los ciudadanos que quieran o tengan que solicitar una ayuda o licencia, combatir la contaminación e impulsar la creación de empleo.

El candidato popular entiende que todos estos son "asuntos de máxima prioridad para Gijón" y por ello espera que todos ellos cuenten con "un consenso político de todas o de la mayoría de las fuerzas con representación en la nueva corporación municipal".

Para López-Asenjo, "lo importante es formar una Corporación municipal cuanto antes para que pueda ponerse a trabajar y resolver los problemas de los gijoneses". Con lo que, aseveró, "votar en contra no quiere decir que no vayamos a establecer fórmulas colaborativas para mejorar la acción del gobierno municipal".

El grupo municipal socialista se reunirá hoy con Izquierda Unida, que logró un concejal en las pasadas elecciones. Además, ya lo ha hecho con Ciudadanos, que anunció que no apoyaría su nombramiento pero sí se abrió a llegar a acuerdos y Podemos, que aún sopesa si apoyar la candidatura de González a la Alcaldía.