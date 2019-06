La surrealista crítica de una turista a un símbolo de Gijón: "No sobrecoge el ánimo"

En internet hay opiniones para todos los gustos. Nadie parece estar conforme con nada al 100 por 100 y es por eso que no es extraño ver en muchos foros en la red como algunos critican lo que casi todos alaban. Es el caso de la escultura más emblemática de Gijón. El "Elogio del horizonte" de Chillida es, sin duda, una de las zonas más valoradas de la villa de Jovellanos por parte de los turistas. Casi todos recomiendan una visita al Cerro de Santa Catalina. Casi todos pero no todos. Hay alguna que otra opinión negativa en las páginas web en las que se dejan opiniones sobre establecimientos de hostelería y zonas de turismo.

La opinión de una viajera concreta sorpredió especialmente a los internautas. Esto era lo que decía del Elogio. "La "escultura" es horrorosa. En Gijón es conocida como "el váter de King Kong". No es políticamente correctro decirlo. Se queda muy bien diciendo maravillas de estas cosas. Pero es realmente horrible", empieza su sorprendente crítica. Pero lo más extraño viene a continuación. "En cuanto a las perspectivas de la ciudad, pues bueno. Gijón evidentemente no se puede comparar con un Santander por ejemplo en esto de las perspectivas. Tiene otros puntos fuertes, eso sí. Pero vamos, la fachada marítima de Gijón no es como para sobrecoger el ánimo", añade llegando a proponer que en lugar de la escultura en esta zona de la villa se podía haber instalado un negocio.

"La pena es que estamos hablando del sitio más estratégico de la ciudad. Se podría haber hecho un hotel bonito que llevara riqueza y prestigio a la ciudad. O por otra cosa. Todo menos la majadería políticamente correcta. Parques, otro más, y esculturas que nadie entiende. Todo muy políticamente correcto, muy moderno. Pero feo y absurdo. No aporta ni belleza ni riqueza a la ciudad", concluye.