Una administración de Montevil da el primer premio de la lotería nacional

La lotería nacional de este jueves dejó parte del primer premio en el estanco situado en el número 17 de la calle Velázquez de Gijón, en el barrio de Montevil Oeste. El número agraciado fue el 94547, al que le corresponden 30.000 euros al décimo.

Este primer premio también fue a parar a otros once puntos de la geografía española: Albacete, Barcelona (en tres localidades), Huesca, Baleares (dos localidades), Las Palmas, Málaga, Orense, Santa Cruz de Tenerife y Valencia.

Gijón ya obtuvo un primer premio de la Lotería Nacional d el pasado 31 de enero. Entonces la suerte salpicó a un despacho situado en la avenida Schulz 141, un punto de venta mixto donde se había vendido un décimo del número premiado en aquel sorteo. Se vendió , al menos, una participación del número 97.005 que también repartió un pellizco de euros aquella misma jornada en Les Franqueses del Vallès (Barcelona), Ansoain (Navarra) y Valencia. El premio más gordo que habían dado hasta entonces en Gijón eran 766.933 euros de una quiniela con catorce aciertos. Además, el pasado 6 de abril, la Lotería Nacional dejó 120.000 euros en la calle Ramón y Cajal y también la Primitiva salpicó con la suerte a una administración de la avenida de Constitución.

Se estima que este último golpe de fortuna en Gijón no haya dejado un premio tan elevado como en ocasiones anteriores al tratarse de un despacho mixto de loterías donde se selló el boleto. No se ha concretado cuánto se habría vendido en esta transacción. Todo apunta a la venta de uno o varios boletos, pero no de una serie.