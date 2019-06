La Laboral, finalista a "mejor espacio" de España para eventos

La Ciudad de la Cultura de La Laboral ha conseguido ser finalista en la categoría de mejor espacio para la celebración de eventos dentro de los premios "Eventoplus 2019", uno de los más prestigiosos en el ámbito nacional. Los galardones se dividen en 20 categorías y en ellos, la Laboral deberá competir con Frigicoll The Art of Living y el teatro Cartuja Center. Estos premios ya tuvieron hace años un guiño hacia nuestra ciudad distinguiendo a Nocturnia (el espectáculo de aves nocturnas del Jardín Botánico) como el mejor espectáculo cultural de España. No es el primer reconocimiento de este tipo que recibe la Laboral, que ya fue considerada por Turespaña como uno de los mejores emplazamientos para la realización de todo tipo de eventos.