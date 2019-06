Los mediadores de seguros de Asturias llevan a la banca a los tribunales

El Colegio de Mediadores de Seguros del Principado de Asturias ha llevado a los tribunales a la entidad Banco Sabadell por los seguros que vende ligados a sus hipotecas con el pago de una prima única para toda la vigencia del préstamo. La prima que así cobra a los clientes el banco duplica el precio de mercado. Se trata de la primera denuncia interpuesta por un colegio profesional contra la banca en España por este tipo de prácticas que en teoría están prohibidas por ley, según sostiene el presidente del colegio asturiano, Reinerio Sarasúa Serrano, que ayer inauguró en Gijón las XXIV Jornadas del seguro en Asturias.

Este grupo profesional lleva años reclamando a la administración que ataje la práctica bancaria de obligar a los clientes a contratarles un seguro cuando piden una hipoteca u otra financiación. Ahora la asociación profesional ha decidido tomar la iniciativa y llevar el asunto a los tribunales. "Como el cliente no puede negociar, le meten un rejón. En uno de los casos que llevamos, el cliente está pagando 8.000 euros de prima más los intereses durante 25 años, con lo que acaban pagando 13.000 euros por una póliza que en el mercado, haciéndola igual, costaría 3.000 o 4.000 euros. La diferencia es tremenda, te cobran el doble y encima también ganan con los intereses", explica Sarasúa, quien recalca que además la fórmula empleada por el banco va contra la competencia porque al pagar una única prima por 25 años se está impidiendo también renegociar el precio cada año. Desde el Banco Sabadell se limitaron ayer a mantener que han actuado "correctamente".

El colegio profesional interpuso la demanda ante el juzgado de lo mercantil de Gijón, para que el juez obligara al banco a dejar de hacer esa práctica. El magistrado admitió la demanda, pero no entró al fondo del asunto al considerar que el colegio no está legitimado para pleitear al no estar perjudicado directamente. Esa resolución judicial ha sido recurrida y ahora será la Audiencia Provincial de Asturias la que tenga la última palabra.

"¿Cómo no vamos a ser perjudicados si nos están sacando a los clientes y el colegio tiene que defender los derechos de los colegiados y de los clientes de los colegiados?", se pregunta Sarasúa, que confía en que les acaben por dar la razón. La diferencia entre su pleito y el de un particular es que el particular puede reclamar por lo suyo, mientras que el colegio busca cortar de raíz esa práctica bancaria. En juego en este pleito hay mucho, por el precedente que podría suponer. El sector del seguro maneja al año 50.000 millones de euros en primas, de las que el 41% las gestionan las entidades financieras.

Reinerio Sarasúa considera que la administración debería tomar medidas para "que juguemos todos con las mismas reglas", mientras que lo que está ocurriendo es que "a la banca le permiten el fuera de juego". La ley prohíbe condicionar la contratación de un seguro a cualquier otro elemento "y la banca cuando vas a pedir una hipoteca lo primero que te dice es que tienes que hacer el seguro", opina, añadiendo que "el sector de la banca había perdido muchos recursos y aquí encontraron un filón, que son los ingresos por las pólizas de seguros".