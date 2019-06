El Principado autoriza la cubierta del Instituto Rosario de Acuña

Por fin el IES Rosario de Acuña tendrá una pista deportiva cubierta, aunque los alumnos, si todo va bien, no podrán estrenarla hasta el año que viene. Así lo anunció ayer el consejero de Presidencia, Guillermo Martínez, quien avanzó que el gobierno del Principado ha autorizado un gasto de 381.905 euros para contratar la construcción de la cubierta. Las obras, cuyo plazo de ejecución se sitúa en cuatro meses, comenzarán sin embargo en septiembre, con el inicio de curso y con la previsión de que puedan estar listas, si no hay retrasos, para enero del 2020.

Además de esta actuación, incluida en el programa operativo del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder) de Asturias 2014-2020, el próximo verano también se ejecutarán otros trabajos en el instituto gijonés; concretamente, reparaciones generales y cambio de ventanas con un presupuesto de 35.899 euros, avanzó igualmente el consejero.

Martínez destacó el esfuerzo inversor del gobierno regional en los centros escolares del Principado, con un gasto a lo largo de esta legislatura de 3.689.387 euros en infraestructuras educativas en Gijón, subrayó.

La inversión para la pista cubierta del centro es una demanda que viene de lejos, con numerosos aplazamientos porque "nos dicen que ha cambiado el proceso de contatación, pero no debería ser tan complicado; hay 500 niños que cuando llueve no tienen patio y que no pueden hacer gimnasia por no tener un techo", advertían los padres en una de sus últimas acciones de protesta para reclamar de una vez por todas la cobertura del patio.

Fue el mes pasado con una paraguada de protesta en la que recordaban cómo "llevamos desde el año pasado con una partida presupuestaria aprobada para techar el patio con la intención de que los trabajos se iniciaran en diciembre pasado; deberían estar terminados pero lo cierto es que estamos casi a final de curso y no se ha hecho nada", lamenta la vicepresidenta del AMPA del centro, Susana Riesgo. Por eso profesores, alumnos y familias protagonizaron una manifestación en el patio del centro para exigir que "de una vez por todas" se iniciaran los trabajos previstos para los que en su día ya se destinaron más de 381.000 euros, los mismos que se movilizan ahora.