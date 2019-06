Urbano Cortina, deuda saldada

"Ya me puedo morir tranquila". Con esta rotundidad mostró ayer su satisfacción Carmen Martínez Sánchez, esposa del pintor gijonés Urbano Cortina (1934-1993), después de descubrir el busto que recordará a su marido, "el pinto de la montaña asturiana", y que desde ayer estará instalado en el primer piso del Centro Municipal Integrado de La Arena. "Este es un momento que no imaginaba que fuese a llegar, es lo mejor que estoy viviendo, como si volviera a la juventud; estoy más viva, más alegre y más feliz que nunca", acertó a decir poco antes de descubrir el busto de bronce, obra del escultor Jesús Moreta.

La intervención de Carmen Martínez Sánchez fue ayer lo más emotivo del homenaje tardío al artista gijonés, natural de Roces, cuyas cenizas descansan en el Pico Fario y los Picos de Europa. El reconocimiento a Urbano Cortina era una deuda pendiente de la ciudad que ayer fue saldada. "Al principio se pensó en el parque de Isabel La Católica, pero que esté aquí me hace mucho más feliz", explicó la viuda del artista. "Él pasaba por aquí a diario para ir a su estudio, en la calle Emilio Tuya; este espacio es el testigo de lo que pasaba por su mente cada vez que iba a pintar al estudio y de la que volvía y por eso no puede ser mayor mi satisfacción", añadió Carmen Martínez Sánchez, visiblemente emocionada y satisfecha por conseguir el homenaje que faltaba. "Ya me puedo morir tranquila", confesó con plena sinceridad.

Todo comenzó a tejerse el pasado mes de febrero, cuando se presentó el libro "Urbano Cortina. Pintor de la montaña asturiana", obra de Agustín Guzmán Sancho. "Allí me enteré de la existencia del busto y me comprometí a que se instalase", confesó la concejala de cultura en funciones Montserrat López Moro durante el homenaje de ayer. La edil forista glosó la figura del artista gijonés durante su intervención, del que destacó su condición de "infatigable paisajista" y "referente" de la pintura asturiana. Hubo más loas a su figura. Por ejemplo, que fue "un hombre discreto que nunca buscó la fama". Hasta "se resistía a exponer" su obras porque "nunca quedaba satisfecho del todo". "Fue un pintor finísimo, lírico y sensible", añadieron en el homenaje.

Parte del legado de Urbano Cortina, además, estará al alcance de la ciudadanía después de que Carmen Martínez Sánchez haya realizado una donación al Museo Pueblo de Asturias. Se trata de dos cuadernos del artista, uno de dibujos y otro de óleos.