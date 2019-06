Aclaración sobre la entrevista a M.ª Angélica Miras González

En la entrevista publicada en la edición impresa de este domingo de este periódico a María Angélica Miras González, organizadora del taller "Corazones solidarios" de Asturias -un proyecto enfocado a la realización de cojines destinados a mujeres que han sufrido cáncer de mama-, hay un error de transcripción en una de las preguntas. En concreto, a la pregunta "¿Tiene mucha incidencia la muerte en estos casos del cáncer de mama?", la entrevistada en ningún momento respondió "No, prácticamente está desaparecida. Ya no hay fallecimientos y si los hay es por abandono". La aludida señaló asimismo que su tienda no está ubicada en el barrio de El Llano, sino que se encuentra en Pumarín.