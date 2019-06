Un gijonés, distinguido con la Orden de Australia por vincular a ese país con América Latina

El empresario hispano-australiano José Blanco, que llegó de niño a Sidney dentro de la Operación Canguro, fue distinguido como miembro de la Orden de Australia en la lista de honores anunciada ayer en el país oceánico por el cumpleaños de la Reina de Inglaterra.

La distinción mediante la cual se distingue a los australianos notables en diversos campos como el servicio social, los negocios, las artes y las ciencias, fue otorgada a Blanco, originario de Gijón, por "el servicio significativo a las relaciones comerciales entre Australia y América Latina".

"Me siento profundamente honrado de recibir este reconocimiento y de haber tenido el privilegio de contribuir a la relación Australia-América Latina. La experiencia me ha enriquecido, sobre todo, por las relaciones sólidas y duraderas que me ha brindado", dijo Blanco.

El empresario asturiano, quien llegó a Australia junto a sus padres a principios de la década de 1960, presidió el Consejo Empresarial Australia-América Latina (1991- 2017), del que actualmente es presidente emérito, y fue director general del Banco Santander en Australia (1990-2012).

Es un destacado ejecutivo con más de treinta años de experiencia en diversas funciones profesionales y comerciales, que abarcan los sectores jurídico, bancario y comercial. Posee una amplia experiencia en desarrollo de negocios, planificación estratégica, gobernanza corporativa, relaciones gubernamentales y públicas, así como excelentes capacidades de comunicación y negociación en entornos multiculturales y diversos lugares geográficos.

Blanco recibió también hace unos años la Orden de Mérito Civil del Rey de España y la Orden de Bernardo O'Higgins del Presidente de la República de Chile. Asimismo, el Comité Olímpico Español le concedió la Orden Olímpica por los servicios prestados al Equipo Olímpico Español en los Juegos de Sydney.