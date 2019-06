Ana González, nueva alcaldesa: "Nuestra meta es reinventar Gijón"

Ana González es la nueva alcaldesa de la ciudad de Gijón para los próximos cuatro años. La candidata del PSOE logró el bastón de mando como cabeza de lista de la papeleta más votada, después de no haber logrado, en la primera votación, la mayoría absoluta. A los once concejales socialistas solo sumó su voto el edil de Izquierda Unida Aurelio Martin. Doce votos insuficientes para sumar los catorces necesarios.

Gonzalez toma así el relevo de Carmen Moriyón, primera edil durante los dos mandatos anteriores. Y, el PSOE, recupera el poder en la ciudad tras ocho años de gobierno forista.

"Gijón es una ciudad con memoria, tiene muy presentes sus orígenes. No olvida su futuro y por eso sabe a dónde ir", comenzó su discurso la nueva alcaldesa, que aseguró que "afronto esta tarea con consciencia e ilusión, no hay tarea más ilusionante que regir la cuidad en la que he decidido vivir. Y consciencia porque sé que la tarea exige esfuerzo, tesón y disciplina".

"Nuestra meta es reinventar el Gijón que queremos para mejorar el presente y ganar el futuro", enfatizó González, "garantizo que daré lo mejor de mí misma para lograrlo y que antepondré los intereses de la ciudadanía a cualesquiera otros".

La nueva Corporación estará integrada por Ana González, Alberto Ferrao, Natalia González, Olmo Ron, Marina Pineda, José Ramón Tuero, Salomé Díaz, José Luis Fernández, Carmen Saras, Santos Tejón Llaneza y Dolores Patón (PSOE); José Carlos Fernández Sarasola, Rubén Pérez, Ana Isabel Menéndez y Mara Simal (Ciudadanos); Jesús Martínez Salvador, Ana Braña y Montserrat López (Foro); Yolanda González Huergo, Laura Tuero y Alba González (Podemos); Alberto López-Asenjo, Ángela Pumariega y Ángeles Fernández-Ahuja (PP); Eladio de la Concha y Laura Hurlé (Vox) y Aurelio Martín (IU). Será, además, la Corporación con más presencia de mujeres que nunca, son dieciséis concejalas. De hecho, hay un grupo municipal formado exclusivamente por mujeres, el de Podemos con tres integrantes.

La importante jornada comenzó con la plaza Mayor tomada por afectados de Idental, que se concentraron frente al Ayuntamiento al ritmo de "Resistiré" y gritando proclamas como "Idental, estafa nacional". Los afectados esperaban la llegada de la Ministra de Sanidad en funciones, María Dolores Carcedo, que ha acudido a Gijón a arropar a su compañera Ana González.

En las intervenciones de los cabezas de lista de la oposición, Aurelio Martín (IU) reconoció que se "inicia una nueva etapa, una nueva oportunidad para la ciudad", para lo que "necesitamos un gobierno diferente al de estos últimos cuatro años"

Por su parte Eladio de la Concha, cabeza de lista de Vox, la formación que entra en el Ayuntamiento gijonés, proclamó que "nuestro partido entra por primera vez en la corporación, con un discurso es valiente y necesario. El bipartidismo dio mal resultado y la corrupción es un mal endémico. Velaremos porque el erario público se disponga de manera correcta".

Alberto López-Asenjo, cabeza de lista del PP, señaló en su turno de intervención que "desde el primer momento ofrezco toda mi colaboración a la futura alcaldesa, con una oposición constructiva en beneficio de Gijón. Debemos ir incorporando los nuevos modelos económicos, como la economía azul o las nuevas tecnologías. El medio ambiente tiene que ser fundamental, junto con las políticas de empleo y desarrollo. Debemos apostar por asentar el talento joven".

Yolanda Huergo, cabeza de lista de Podemos-Equo, dio su discurso en asturiano: "Vamos a poner todo nuestro esfuerzo para poder acercarnos al Gijón que queremos: una ciudad donde nadie se quede atrás. Por eso apostamos por una renta social municipal y remunicipalizar el Servicio de Ayuda a Domicilio. Queremos que la educación de cero a tres años sea pública, universal y gratuita. La lucha contra la contaminación debe ser algo fundamental, con constante vigilancia y control".

En el turno de palabra de Jesús Martínez Salvador, portavoz de Foro y miembro del Gobierno saliente, Salvador comentó que "durante los últimos ocho años, Carmen Moriyón lideró un gobierno serio, riguroso. Señora González, va a recibir el testigo de una gran alcaldesa, que siempre tuvo la máxima de gobernar para todos. Su victoria rotunda no implica un cheque en blanco. Ofrecemos la mano para preservar los acuerdos más importantes de la historia reciente del municipio. Busque los acuerdos esenciales para garantizar el futuro de la ciudad de Gijón".