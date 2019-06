"En los centros de salud se niegan a atendernos", denuncian los afectados de iDental

Los afectados por la estafa de las clínicas odontológicas iDental se encuentran "muy cansados de engaños", un año después de que se destapara una de las mayores estafas sanitarias de la historia de España. "Ningún estamento hace nada por nosotros", criticó ayer el vicepresidente de la asociación de afectados, Agustín Fernández, "la administración está con el poder económico, no con los enfermos". No obstante, los afectados lo tienen claro: "no vamos a parar hasta que los responsables paguen las consecuencias".

Entre ellas, enumeró Fernández, "enfermedades que no teníamos que tener y que nos surgen por no tener la boca arreglada". No son las únicas. Margarita Fernández relató ayer cómo su madre, afectada por la estafa y ya fallecida, "tenía implantes navegando por la boca, todo torcidos". La mujer, enferma del corazón, "aunque tenía que morir algún día, murió antes de tiempo por su culpa", llegando a asegurar que "se fue de este mundo medio desnutrida por no poder comer".

La presidenta de la asociación de afectados, Mónica Merino -que acudirá hoy al pleno de investidura invitada por el grupo municipal de Podemos-Equo-, aseguró que "muchos dentistas de los centros de salud se niegan a atendernos", aduciendo a una "circular interna". Una situación que se repite en las clínicas privadas "porque no quieren meterse ahí".

"Seguimos sin ayuda de ningún tipo de las instituciones y seguimos manteniendo la deuda financiera", explicó Merino, "estamos abandonados, con prótesis rotas, infecciones o tragándonos los implantes", asegurando que "solo velan por las financieras".

El abogado de la asociación, Javier Dapena, aseguró que "ya hay reclamaciones judiciales en trámite", pero que espera que puedan ser más a lo largo de este mes ya que "los informes de los dentistas y las valoraciones médicas están ya muy avanzadas". No obstante, pidió "más dentistas que se unan a la causa para poder ir judicialmente más rápido".

Las reclamaciones judiciales van en varios sentidos. De un lado, contra iDental. De otro, contra los odontólogos que llevaban a cabo las operaciones -esencialmente, dos-, en caso de que se verifique la mala praxis en su actuación. Y, además, contra las entidades financieras que siguen realizando los cobros. A todos ellos se les solicita una indemnización económica por un importe que permita a los afectados arreglar los desperfectos que tienen en sus bocas y, además, una indemnización por daños y perjuicios.

Mario Suárez del Fueyo, secretario general de Podemos Xixón tachó a los implicados de "profesionales del robo y la estafa", asegurando que "arruinaron la vida de las víctimas y merecen estar en la cárcel".