Concostrina, historias de premio

"Historia, pero contada de otra manera, con algunos episodios muy graves y poco conocidos para la mayoría del público". De eso se compone el libro " Pretérito Imperfecto: historias del mundo desde el año de la pera hasta ya mismo" de la escritora y periodista madrileña Nieves Concostrina (1961), galardonada ayer en la Feria del Libro de Gijón con el premio "Fomento de la lectura".

Un galardón con el que la autora se mostró "encantada, a quién no le gusta un premio", bromeó antes de recibirlo, con el que el jurado ha querido dar valor a su "gran capacidad divulgadora", además de su "labor de difusión y promoción de la cultura y la lectura". Porque las historias que cuenta Concostrina enganchan y gustan. "A la gente le gusta la historia que tantas veces nos ha sido escatimada, y es cierto que la cuento con mi estilo, el que tengo desde que empecé a escribir", reconocía ayer ante la evidencia de que el libro "va de lujo, por la octava edición".

Con un toque de humor ácido, ironía y socarronería ha sabido ganarse a un público fiel, seguidor de muchas historias "divertidas", aunque "no es que lo fuerce, mejor caer en gracia que ser graciosa, y cuando las historias son serias las cuento con toda la severidad posible", explicó en la presentación de su libro, una vez recogido el galardón de los libreros gijoneses. Y antes de recordar cómo las historias funerarias por las que media España la reconoce son en realidad "cultura, parte de lo que somos y que en realidad se ha asumido como algo morboso cuando no lo es por una cuestión cultural; en Viena a nadie le extraña que una familia pase el día en la zona ajardinada, con bicicletas circulando por él". Inmersa en su primera novela, "no hay forma de terminarla, doy prioridad a mi faceta de periodista y a salir a tomar unas cañas", bromeó ayer.