Cabueñes abre la puerta de la romería

Las de Cabueñes son las fiestas de prau más cercanas al núcleo urbano, característica que también las lleva a ser de unas de las más concurridas en los prolegómenos del animado verano gijonés. Su filosofía es la que demandan numerosos jóvenes y otros tantos adultos: atender la demanda de personas ávidas de disfrutar de la sidra y de las verbenas. Pero antes de la celebración nocturna, con la orquesta "Cuarta Calles" y una discoteca móvil para cerrar la segunda jornada festiva en la parroquia, ayer fue el turno de los juegos autóctonos. Los veteranos tuvieron la oportunidad de hacer memoria de sus años mozos con el campeonato de llave y el de juego de rana que cumplen 27 y 25 ediciones, respectivamente. Tras el ocio hubo tiempo de recordar a los difuntos que no pudieron disfrutar este año de los festejos.

Los organizadores realizaban en la tarde de ayer un balance satisfactorio de las dos primeras jornadas, en las que la meteorología favorable ha acompañado. "Va a ser un éxito total este año", auguraba el presidente de la comisión de festejos, Ignacio Moro, quien recordó la novedad de haber incorporado hace ya varios años un ambulancia en el prau de la fiesta para garantizar la seguridad en el recinto de la romería.

"Entro el viernes a las nueve de la mañana y no salgo del prau de la fiesta hasta el domingo, a las doce de la noche. Me gusta organizar las fiestas aunque no disfruto nada de ellas", reconocía Moro sobre el esfuerzo que supone la puesta a punto de esta celebración. "Empezamos con muchísima gente, estamos muy contentos", remarcó.

Para los vecinos de la parroquia son sus fiestas más queridas y así las disfrutan cada año. Hoy, domingo, el programa de actividades incluye misa solemne, a las doce, y la tradicional concentración de vehículos clásicos en la que colabora el Club Seat 600 Gijón.