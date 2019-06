Alerta por la caída de las donaciones de sangre por tercer año en Asturias

Por tercer año consecutivo las donaciones de sangre han descendido. No obstante, son guarismos discretos, con una bajada interanual en el último ejercicio de 84 donaciones. El Centro Comunitario de Sangre y Tejidos sumó 40.866 bolsas de sangre, un millar menos que en 2017. Eso sí, hay hasta 916 nuevos donantes durante 2018 y un total de 11.369 donantes activos. Así se desprende de las cifras presentadas ayer, en su 45.ª asamblea nacional, por la Asociación de Donantes de Sangre de Gijón.

"Las cifras van en la línea de los últimos años", explicó el presidente de la entidad, Faustino Valdés, quien detalló que "los hospitales también piden menos sangre porque la optimizan mejor para utilizar la menor cantidad posible". Y es que, como remarcó, la sangre "es un bien muy escaso y todos tenemos que poner nuestro granito de arena para sacar el mayor rendimiento posible a lo que tenemos".

Por ello, insitió Valdés, "con la población tan envejecida que tenemos, acabará repercutiendo a medio y largo plazo si no intervenimos", sobre todo también porque los donantes de sangre cada vez son más mayores y cuesta encontrar el relevo generacional. "La culpa es nuestra, no de los jóvenes, porque no conseguimos llegar con nuestros mensajes", asumió.

Precisamente por esa razón, se está llevando a cabo una campaña de información y sensibilización en centros educativos de la región para "llevar la cultura de la donación a los jóvenes". Una práctica que también se extiende al campus universitario. No en vano, algunos de esos centros educativos fueron ayer premiados por la Asociación, junto a otras entidades como la Federación de Asociaciones Vecinales o la Coral Polifónica San José, así como los donantes más prolijos, los doctores Francisco Vizoso y Safwan Escaf o Celia Fernández, expresidenta de la Cruz Roja de Asturias.

"Los donantes somos una pieza fundamental del sistema sanitario", indicó Valdés, "si fallamos, la red se queda coja". Por ello es de vital importancia la Feria de Muestras, "nuestro gran patrimonio", donde el pasado año se consiguieron hasta 2.395 donaciones y 305 nuevos donantes.

El acto sirvió también como despedida del Presidente de la Junta General del Principado, Pedro Sanjurjo, una "afortunada casualidad", en palabras suyas. Y es que la donación es, aseguró Francisco Vizoso, "el acto más sublime de solidaridad vital, dando el tejido más noble que tenemos: la sangre".