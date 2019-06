Los colectivos LGTBI de la región exigirán una ley integral para transexuales

Los colectivos LGTBI de la región exigirán al nuevo gobierno del Principado de Asturias la creación de una ley integral para transexuales durante la próxima legislatura. De hecho, ese será su lema para las actividades programadas en Gijón para celebrar el Día del Orgullo, que contará con una manifestación por las calles de la ciudad, con salida desde el paseo de Begoña, prevista para el sábado, día 29 de junio a las cinco de la tarde.

La programación, presentada ayer en una sala del Conseyu de la Mocedá de Gijón, incluye, entre otras actividades, una mesa redonda sobre "Las representaciones en el cine de temática LGTB+" y otra sobre "Diversidad para jóvenes", a celebrar ambas el 29 de junio. Además, durante ese fin de semana, el Camping de Deva acogerá la celebración de la novena "Fiesta de prau multicolor", entre otros talleres formativos y actividades en pro de los derechos del colectivo. El domingo 30 será el día de las familias, también en el camping de Deva.

En la parte reivindicativa, además de la creación de esa ley integral en favor de los transexuales, que "son los más vulnerables del colectivo", advirtió Yosune Álvarez, de Xega, también se habló de la necesidad de crear un Observatorio de delitos de odio para animar a las víctimas a denunciar episodios violentos. Desde el colectivo organizador defendieron ayer que muchos ataques no llegan al Juzgado ni a comisaría ni tampoco a su asociación. No obstante, sí aseguraron que en los últimos meses habían aumentado las agresiones homófobas en la ciudad. Un incremento notable a medida que se acerca la celebración del Día del Orgullo. ¿Cuánto han aumentado y según qué datos? No se especificó.

Contra Vox

A los actos organizados hay que sumar la entrega de distinciones de la ciudad, que tendrá lugar el Día de San Pedro. En esta edición, Xega recibirá la Medalla de Plata por sus 27 años de trayectoria en favor "de los derechos LGTBI". Su presidenta, Yosune Álvarez, aprovechó ayer la ocasión, además, para criticar al partido político Vox y asegurar que "nuestros derechos ni se negocian ni se venden". Una afirmación que tenía como destinatario a todas aquellas formaciones que negocien o pacten con la formación de Santiago Abascal.

Yosune Álvarez, de hecho, aseguró que iniciarán contactos con las nuevas corporaciones municipales y diputados regionales para avanzar en la lucha del colectivo, en especial para lograr la ley integral para transexuales en Asturias. No obstante, ha dejado claro que lo harán con todos los partidos menos con Vox.