Ingresan en prisión los tres jóvenes que agredieron con violencia a un taxista para robarles la cartera

Los tres jóvenes con edades comprendidas entre los 18 y los 20 años detenidos en las últimas horas como responsables de la brutal agresión sufrida por un taxista gijonés que resultó herido de gravedad la pasada madrugada en el barrio de Pumarín han ingresado en prisión por orden del juzgado de instrucción que se encontraba de guardia y tomó declaración a los jóvenes. La Fiscalía había solicitado el ingreso en la cárcel de los reos al valorar las pruebas presentadas.

Según la investigación los jóvenes le fracturaron el tabique nasal a su vícitmadespués de propinarle puñetazos y patadas para robarle la cartera. El conductor, de 56 años, tuvo que ser trasladado al hospital de Cabueñes con un traumatismo ocular y la nariz rota. No obstante, el taxista ya ha sido dado de alta y se recupera de las heridas en su domicilio, mientras que los tres asaltantes, dos de ellos vecinos de Avilés y un tercero de Gijón, fueron detenidos por la Policía Nacional poco después de los hechos vandálicos.

El incidente ocurrió en el barrio de Pumarín, en la confluencia entre las calles Roncal y Valencia. Sobre las 4.45 horas el taxista afectado había aparcado su taxi en un parking de la calle Eleuterio Quintanilla, después de completar su jornada de trabajo. Mientras iba caminando en dirección a su casa, a la altura de la calle Roncal, fue asaltado por tres jóvenes, que le abordaron con la excusa de pedirle la hora. Pronto revelaron sus verdaderas intenciones y le exigieron que les entregase todo el dinero. Como el hombre se negó a ello comenzaron a agredirle con notable violencia.

Los tres jóvenes se abalanzaron contra él y comenzaron a propinarle puñetazos. Uno de ellos le golpeó directamente en la cara provocándole una fractura del tabique nasal que provocó abundante sangrado y también un traumatismo ocular de su ojo derecho. Los asaltantes también le dieron patadas de forma insistente. Luego, una vez se apoderaron de su cartera y unas gafas, emprendieron su huida a la carrera, pero no llegaron lejos. A la altura de la avenida de Schulz fueron interceptados por una patrulla de la Policía Nacional.

Los agentes intervinientes, en alerta después de que estos individuos intentasen otro robo, identificaron a los sospechosos y les dieron alcance. Detuvieron a dos de ellos al momento pese a que ofrecieron mucha resistencia ante los agentes. Al tercer implicado, en cambio, lo encontraron unos minutos después escondido en la avenida de Manuel Llaneza.

Robo frustrado

Estos tres individuos ya habían intentado atracar poco antes a otro hombre, en la avenida de Gaspar García Laviana. No obstante, esta posible víctima logró eludir el ataque y refugiarse en su casa. Desde ahí alertó de lo ocurrido por teléfono a la Policía Nacional, que estableció un operativo en la zona para localizar a estos tres jóvenes, de los que el alertante dio una completa descripción. Al tener constancia del segundo ataque, el del taxista, los agentes lograron arrestarlos. En su intervención, además, los policías lograron recuperar las gafas sustraídas y el dinero robado al taxista, que lo llevaban en sus bolsillos. Lo que no apareció, no obstante, fue la cartera del afectado. Los tres jóvenes, que se encuentran en dependencias policiales, pasarán hoy a disposición judicial.

El taxista afectado pertenece a la cooperativa Radio Taxi Gijón. "Deben darnos prioridad muchas veces, tanto nosotros como otros trabajadores que estamos de noche podemos encontrarnos con situaciones como éstas", apuntan desde la cooperativa.