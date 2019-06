El fallo del Supremo sobre el desarenado de la depuradora del Este, en julio

La Sala Tercera del Tribunal Supremo ha fijado para el próximo 10 de julio la fecha para la votación y fallo del recurso de casación interpuesto por la comunidad de propietarios de la colonia de chalés de El Pisón contra la resolución de la Audiencia Nacional que permitió la activación del desarenado y el desengrasado de la depuradora del Este a pesar de que previamente había ordenado la paralización de las obras tras haber anulado el primer estudio de impacto ambiental, decisión ratificada por el Supremo.

El abogado de los vecinos, Marcelino Abraira, señala que "confiamos en una resolución favorable a los vecinos" y lanza un mensaje a la nueva alcaldesa, Ana González, que en su toma de posesión ya fijó entre sus prioridades la puesta en marcha de la depuradora del Este: "No esta siendo afortunada ni cuando era candidata ni ahora como alcaldesa, cuando insiste una y otra vez en que se pondrá en funcionamiento en su lugar de construcción, es decir, El Pisón. Debería de saber que no depende de lo que ella quiera, depende de los tribunales de justicia y no ha de olvidar que los vecinos del Pisón también son ciudadanos de Gijón y tienen derechos, que han sido pisoteados en este tema fundamentalmente precisamente por dirigentes del partido suyo, los socialistas", agregando que acudirán si hace falta a la vía penal "contra cualquier responsable de tal nuevamente injusta decisión de tomarse".